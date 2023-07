Guardiola mener Haaland er forvandlet: – Det var viktig

FERIEN ER OVER: Og da scorer Erling Braut Haaland mål igjen. Her feirer han med blant andre landsmann Oscar Bobb (t.v.). Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han startet på benken i Citys første treningskamp for sesongen, men kom inn til pause på stillingen 2-2, og da sløste han ikke med tiden.

Det tok syv minutter før sesongens første mål var i boks. Senere i omgangen scoret Haaland ett til i 5-3-seieren for Yokohama F. Marinos.

Manager Pep Guardiola var godt fornøyd med Haalands omgang, og ser en klar endring fra i fjor.



– Sammenlignet med starten av forrige sesong er han friskere og mye bedre enn da han kom. Jeg hadde elsket det om han klarte å gjøre en sesong som i fjor, men det er ikke det viktige nå.

– Han ser bra ut. Det var viktig for ham å score to mål etter at han ikke scoret på de siste kampene forrige sesong. Det viktigste er at han tar rytmen og prinsippene. Han vet akkurat hva han må gjøre. De neste ukene vil han være i bedre form enn nå, sier Guardiola.

Mål nesten umiddelbart

Klokken hadde ikke rukket å runde syv minutter i andre omgang da Haaland i kjent stil kom alene med keeper og satte ballen kontrollert i nettet, til jubel fra de mange City-fansene på den japanske nasjonalarenaen i Tokyo.

Pasningen kom fra Phil Foden, men lagkameraten var ikke like raus da han minuttet senere kom alene med keepe og kunne spilt til Haaland som hadde satt ballen i åpent mål, men isteden fikk avslutningen sin stoppet av Yokohamas keeper.

Haaland ristet noe oppgitt på hodet med et smil om munnen, men han skulle få flere muligheter.

Like før slutt scoret han sitt andre mål med en enkel innsideavslutning etter et innlegg langs bakken av João Cancelo.

DOBBEL NORSK: Oscar Bobb og Erling Braut Haaland startet begge på benken, men utgjorde to tredeler av Manchester Citys frontrekke i andre omgang. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Bobb imponerte

En annen som kan smile, er hans landsmann Oscar Bobb (20). Den tidligere Lyn-gutten fikk nemlig også komme inn i starten av andre omgang, foran drøye 60.000 tilskuere, til det som er hans første betydelige mulighet for City, etter noen få minutter mot Barcelona i august i fjor.

Som venstrekant utmerket han seg raskt med driblinger og et godt innlegg som resulterte i en stor sjanse. Senere kom han selv i scoringsposisjon fra skrått hold, men avslutningen ble stoppet av en kjemperedning.

– Herlig arbeid av Bobb, skrev The Athletics Manchester City-korrespondent Sam Lee etter nordmannens gode innlegg.

Da han ikke var involvert i spillet, lå Bobb bredt ute på høyresiden i tro Pep Guardiola-stil, like foran nesen på manageren.

Japanerne sjokkerte

Det ble en målrik affære i den japanske hovedstaden.

Yokohama Marinos-fansen, som utgjorde en stor og høylytt gruppe bak det ene målet og sang taktfast fra start til slutt, fikk en drømmestart da laget deres gikk opp i både 1-0 og 2-0.

Det var riktignok flest Manchester City-drakter blant de oppmøtte, så jubelen var betydelig større da City raskt både utlignet og reduserte før pause ved John Stones og Julián Álvarez.

I andre omgang, med både Haaland og Bobb på banen, ble det større City-dominans. Haaland scoret to, Rodri ett, mens japanerne fikk en redusering. Dermed endte det 5-3 til de lyseblå.