Guardiola med klar Haaland-beskjed: – Vi trenger det

Se Manchester City – RB Leipzig på TV 2 Play fra klokken 20.00 tirsdag!

Manchester City er inne på ukjent territorium.

Der lagets scoringer tidligere har vært fordelt på en lang rekke spillere, er det denne sesongen én mann som tar seg av det meste foran mål.

Haaland har scoret 44,4 prosent av lagets mål. 28 av 63 scoringer.

Tidligere har det vært uhørt hos de lyseblå. De siste fire årene har fire ulike spillere vært lagets mestscorende spiller, med vesentlig lavere andel av målene: Kevin de Bruyne (16 prosent), Ilkay Gündogan (16 prosent), Raheem Sterling (20 prosent) og Sergio Agüero (23 prosent).

Kort oppsummert: Haaland scorer nesten halvparten av Citys mål denne sesongen, men de siste fem årene har ingen enkeltspiller stått for engang en fjerdedel av lagets mål.

En stor del av forklaringen er at tidligere City-spisser, som Gabriel Jesus de siste årene, har fungert som «falsk nier», langt mer involvert i det oppbyggende spillet enn en klassisk spiss.

Foreløpig er det ikke tilfelle for Haaland. Tall fra The Times viser at han rører ballen klart sjeldnest av alle City-spillere: Under 30 ganger i snitt per 90 minutter, mens keeper Ederson ligger på rundt 40 berøringer og spissreserve Julián Álvarez snitter på rundt 45.

– Han har blitt litt bedre, sier Guardiola til TV 2 om Haalands utvikling i banespillet.

– Men han kan forbedre seg mer, er den klare beskjeden fra Manchester Citys manager.

– Liker ikke

Mens Haaland har spøkt om at han drømmer om å score fem mål på bare fem berøringer i en kamp, har Guardiola svart at han ikke liker slike uttalelser.

– Det er viktig, sier han om å involvere seg i det oppbyggende spillet som spiss.

Katalaneren utdyper hva han ser etter i Haaland på sikt:

– Jeg liker ikke å ha en spiller som bare blir i boksen for å score mål. Målene er selvfølgelig så viktige, det er hovedsaken, det er målene vi trenger fra ham. Men utenom det …

Guardiola trekker pusten.

– Når vi er langt unna motstanderens boks, og han ikke kan score mål, så trenger vi det fra ham, at han er involvert, at han er aktiv … Det er ikke bare vi som må se etter ham; han må involvere seg i det vi driver med. Dette kan forbedres, sier han.

Spår forvandlet Haaland

Tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge understreket nettopp dette da han så nærmere på Haalands prestasjoner i Sky Sports-studio i helgen.

Der hyllet han Haalands ekstraordinære sesong, roste hans mentale styrke som gjør at han aldri lar seg påvirke av misbrukte muligheter, og uttrykte vantro over statistikkene til nordmannen.

Samtidig spår han en forvandling hos Haaland i nær fremtid.

– Det er veldig vanskelig for ham å spille nøyaktig som han gjorde i Dortmund. Men han har så mange ulike verktøy i kassen sin. Etter hvert som tiden går, når han tilpasser seg managerens taktikk og omvendt, tror jeg vi kommer til å få se en annen Haaland neste sesong, sier Sturridge.

– Dette er hans første sesong. Han venner seg til nye lagkamerater og bevegelser. Men i løpet av karrieren hans i Manchester City kommer han til å utvikle seg og bli bedre, sier han.

De siste ukene har det vært et tema at Manchester City-spillerne ikke alltid benytter seg av Haalands karakteristiske løp i bakrom, men han har også vist – blant annet mot Newcastle – at han kan utgjøre forskjellen som tilrettelegger.

– Han hadde en strålende assist og kjempet mye. I garderoben etterpå var han glad selv om han ikke scoret. Se hvordan han feiret målet til Bernardo Silva. Bare se på det. Når du ser det kroppsspråket, skjønner du at han er involvert, sa Guardiola etter den kampen.

Tirsdag kveld får Haaland muligheten til å skyte seg inn i Manchester City-fansens hjerter når RB Leipzig kommer på besøk til returoppgjør i Champions Leagues åttedelsfinale.

Det endte 1-1 i det motsatte oppgjøret, så ingenting er avgjort for City, som fortsatt jakter sin første triumf i turneringen.