Guardiola med klar Haaland-beskjed: – Jeg skammer meg

ENGASJERT: Pep Guardiola under intervjuet med TV 2 mandag. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Jeg elsker håret ditt. Jeg er så, så misunnelig, sier Guardiola med et stort glis idet han takker for seg etter å ha tilbragt ti minutter i intervju med TV 2 på Manchester Citys treningsanlegg mandag formiddag.

Meldingen er rettet til TV 2s langhårede fotograf. Humøret er sprudlende, og dét med god grunn: Guardiolas lag har fulgt opp forrige sesongs historiske trippeltriumf med fem seiere av fem mulige i Premier League i høst.

GODT HUMØR: Pep Guardiola under intervjuet med TV 2, der forholdet hans med Erling Braut Haaland var blant temaene. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Det betyr riktignok ikke at katalanerens lynne alltid er like lystig. Noe hans norske stjerne Erling Braut Haaland har fått merke.

De siste ukene har jærbuen ved flere anledninger gitt et innblikk i Guardiolas intense væremåte.

– Det er brutalt noen ganger, sa han i et intervju med franske L'Équipe og la til:

– Det er ikke alltid trivelig.

Han understreket under mottakelsen av UEFA-prisen som årets spiller at han «liker når Pep skriker» på ham.

– For han prøver å få noe i hjernen min som han ikke tror jeg har, sa Haaland.

Det eksplosive arbeidsforholdet mellom de to kom til overflaten under serieåpningen mot Burnley i august, da en svært opphetet Guardiola ga Haaland en leksjon foran TV-kameraene på vei inn i garderoben etter første omgang.

Bildene skapte storm internasjonalt og vekket reaksjoner fra blant andre Gary Neville, som sa at Sir Alex Ferguson aldri ville gjort noe sånt i offentligheten.

– Jeg er ikke alltid så stolt når jeg skriker sånn under kampene eller på vei inn i pausen. Det som skjedde i Burnley, for eksempel, er jeg ikke stolt av, innrømmer Guardiola overfor TV 2.

SKAPTE OPPSTYR: Pep Guardiolas tirade mot Erling Braut Haaland i pausen av Burnley-kampen i august skapte store overskrifter. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Han sier han kjenner igjen den samme typen oppførsel når han ser gamle klipp av seg selv som fotballspiller.

– Jeg var den samme som jeg er nå som manager. Jeg handler på instinkt i øyeblikket, jeg eksploderer. Jeg burde kontrollere meg og må ta noen runder med meg selv. Jeg skammer meg. Men det er som det er, sier Guardiola.

Og understreker at intensjonene er gode.

– De vet at jeg vil deres beste. Jeg føler at jeg må gi dem klar beskjed hvis de skal forbedre noe. Hvis ikke: Hva er poenget med å være her?

– Det virker som at Haaland setter pris på det, gjør det ikke?

– Han aksepterer det og takler det veldig bra. Det finnes spillere som føler seg støtt når du sier noe. Da må du passe mer på hva du sier. Og så har du spillere der det ikke spiller noen rolle, for de skjønner at jeg vil det beste for dem, sier Guardiola og utdyper:

– Jeg er ikke dum. Jeg sier ikke noe for å gjøre det verre. Jeg gjør det for å forbedre dem. Det hender jeg gjør det sånn som vi sitter nå, rolig, men andre ganger er jeg mer energisk.

GODT HUMØR: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola under mandagens trening i Manchester. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Guardiola understreker om den omtalte «Haaland-utskjellingen»:

– Det er ikke personlig. Etter ett eller to sekunder har jeg glemt det. Da tenker jeg «hva er det neste?»

– Tenker du ikke over at det er kameraer der?

– Jeg vet jo at de er der, men noen ganger … Jeg er ikke falsk. Jeg tenker ikke at «dette skal jeg ikke si nå, for kameraene er der», sier han og spør retorisk:

– Hva hadde jobben vårt vært hvis det ikke var for denne delen av det? Du vet, hvis du ikke kan si noe som helst og det ikke er noen følelser involvert. Det er et følelsesladd spill. Noen ganger er det umulig å kontrollere det.

Guardiola gjorde et poeng ut av å kysse Haaland på kinnet etter seieren i UEFA Super Cup mot Sevilla, bare dager etter at den opphetede scenen mellom de to gikk verden rundt.

KLINTE TIL: Pep Guardiola viste sin kjærlighet for Erling Braut Haaland etter Super Cup-seieren i Athen i August. Foto: SPYROS BAKALIS

– Hvordan vil du beskrive forholdet ditt til Haaland?

– Veldig bra. Han kan snakke med meg om hva som helst. Jeg har sagt det til ham flere ganger om Norge: «Gi meg råd om hvor jeg kan dra på ferie med familien min!» Jeg har fortsatt ikke gjort det …

– Det burde du!

– Jeg må det.

– Men vi har virkelig et veldig, veldig godt forhold, fullfører Guardiola.

FRYD OG GAMMEN: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola i vennlig passiar på trening mandag. Foto: JASON CAIRNDUFF

Det hele startet for «ett eller to år siden», trolig på våren i 2022, noen måneder før den nå Gullballen-nominerte Haaland signerte for Manchester City.

– Jeg snakket med ham på FaceTime sammen med faren hans. Og så møtte jeg ham for første gang her etter at han hadde signert, sier Guardiola.

– Forventet du på det tidspunktet at han skulle bli en så stor suksess som han har blitt i City?

– Det jeg ikke forventet, var hvor høy han var. Jeg visste han var høy, men jeg måtte jo se på ham sånn her, sier den rundt 15 cm lavere manageren.

– Og etter det var vi alle sammen virkelig overrasket over hva slags fin fyr han var i hverdagen, hvor rolig og profesjonell han var. En fornøyelse, legger han til.

