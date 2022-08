Guardiola «helt forelsket» i Haaland: – En utrolig følelse

MANCHESTER (TV 2): Pep Guardiola (51) legger ikke lokk på sin kjærlighet for Erling Braut Haaland (22).

Seks mål på fire kamper er fasiten for jærbuen i Premier League. Det gjør ham til toppscorer.

Men ifølge manageren hans er det ikke det som gjør at han har bergtatt sin nye klubb.

– Det viktigste er at Erling er så nydelig, nydelig fyr. Han er så jordnær. Han kunne kommet inn sånn, jeg vet ikke, sier Guardiola og mimer en arrogant person med nesen høyt i sky.

– Men han er det stikk motsatte. Vi er alle sammen helt forelsket i ham. Ikke på grunn av målene. Ikke misforstå meg. Det er på grunn av måten han har funnet seg til rette på og hvor lykkelig han er, sier City-sjefen.

Katalaneren forteller at han følger nøye med på spillernes kroppsspråk, særlig når laget sliter, som da de lå under 0-2 mot Crystal Palace et stykke ut i andre omgang av lørdagens kamp.

– Da vi lå under 0-2, så jeg på oppførselen og kroppsspråket hans, sier Guardiola.

– Det er så vanskelig

Da en journalist spør hvor vanskelig det er for en spiss å holde motet oppe når han er så lite involvert som Haaland var i første omgang mot Palace, svarer 51-åringen:

– Det er så vanskelig. Det er derfor jeg er imponert.

– Spillere vil være borti ballen og være involvert. Haaland gjorde bevegelser, men fikk ikke ballen, gjorde bevegelser, men fikk ikke ballen … Du ser for deg at han til slutt kunne sagt «kom igjen, gutta …», sier Guardiola og fullfører:

– Men han er det stikk motsatte. Han er fortsatt der, fortsatt der, fortsatt der. Han oppmuntrer de andre spillerne, motiverer dem til å prøve igjen, og han vet at det kommer til å løsne. Han har en utrolig følelse for det.

Så legger han spøkefullt til at Haaland «klagde» på at han ble byttet ut etter to mål mot West Ham i serieåpningen, fordi han ønsket å score hat trick.

– Nå lot jeg ham score tre mål, så byttet jeg ham ut. Neste gang kommer han til å score fire, da kommer jeg til å bytte ham ut igjen, gliser Guardiola.

Vieira: – Vi var for sene

Crystal Palace-manager Patrick Vieira var ikke like fornøyd med 2-4-tapet, selv om han beskrev den første omgangen som «perfekt».

På spørsmål fra TV 2 om hvordan man forbereder en kamp mot Manchester City med Haaland sammenlignet med fjorårets versjon som de slo på Etihad Stadium, svarer den franske legenden:

– Når du planlegger kampen, må du prøve ikke å gi ham så mye rom i boksen. Han beveger seg veldig bra. Han er en målscorer, det er det ingen tvil om.

– I første omgang gjorde vi det veldig bra, vi ga ham ikke rom til å uttrykke seg, men i andre omgang var vi for sene til å sette press på ballen og forsvare andreballene. Da var han der og utnyttet mulighetene sine, sier Vieira.

Neste kamp for Haaland og Manchester City er hjemme mot Nottingham Forest på onsdag i det som blir sesongens første midtukerunde i Premier League.

Med tanke på det tette programmet som venter, med kamper borte mot Aston Villa og Sevilla den neste halvannen uken, kan Haaland være aktuell for en plass på benken i en av de neste kampene.