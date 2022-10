Guardiola forbløffet av Haaland: – Jeg visste det ikke

Den norske stjernespissen var som vanlig en av de mest omtalte spillerne da Manchester City-manageren stilte til pressekonferanse før tirsdagens Champions League-oppgjør i Dortmund.

En engelsk journalist ønsket å vite hva som har overrasket den katalanske mesterhjernen mest etter å ha jobbet med Haaland i rundt tre måneder.

– Bevegelsene hans. Jeg visste at han var god på store kontringer, med hans fart er han ustoppelig når han får 30-40 meter. Men jeg visste ikke hvor bra han beveget seg i små områder i boksen. Han har scoret så mange mål fordi han beveger seg så bra. Han er så intuitiv, sier Guardiola.

Han peker spesielt på én type bevegelse han setter stor pris på.

– Jeg liker det skikkelig godt. Han beveger seg vekk fra der det skjer, for så å dukke opp nærme mål. Denne typen bevegelser er ikke lette for spisser. Han er så smart i de rette øyeblikkene, sier City-sjefen.

HAR OVERRASKET SJEFEN: Erling Braut Haalands bevegelser har tatt Pep Guardiola på sengen. Foto: Phil Noble

Deretter ramser han opp:

– Arbeidsmoralen hans. Han er en av de første som kommer på treningsfeltet. Han er en av de siste som drar. Han tar perfekt vare på kroppen sin. Han er veloppdratt i måten han må leve på som proff. Og han har intensjoner om å bli bedre.

– Og vi er fornøyd med at etter å ha hatt mange problemer i Dortmund forrige sesong som førte til at han ikke kunne spille regelmessig, så har fysioene og legene våre sørget for at han kan spille hver tredje eller fjerde dag. Det er så viktig for oss og for ham, legger Guardiola til.

Marbella-spøk

Haaland ble hvilt i forrige Champions League-kamp da Manchester City spilte uavgjort borte mot FC København. På spørsmål om nordmannen kommer til å være tilbake på banen tirsdag, svarer Guardiola til latter fra salen:

– Jeg vet ikke. Jeg må snakke med Erling og spørre om han vil spille eller ikke.

I motsetning til de fleste av lagkameratene sine, blir ikke Haaland å se under VM i Qatar i november og desember.

En journalist ønsker å vite om det kan gjøre stjernespissen ekstra farlig under den andre halvdelen av klubbsesongen, med tanke på at han får mer hvile enn mange andre Premier League-spillere.

– Han kommer garantert til å være i Marbella eller Norge. Avhengig av hvordan han oppfører seg i Marbella, kommer han til å være perfekt i andre halvdel av sesongen. Men du vet aldri, sier Guardiola med glimt i øyet.

– Jeg er ganske sikker på at han hadde elsket å spille VM med Norge. Kanskje de kvalifiserer seg til neste EM eller VM, sier City-manageren og fortsetter med et smil om munnen:

– Han har et hus i Marbella med familien sin. Jeg tror han kommer til å dra dit, spille golf og forhåpentligvis hverken spise eller drikke for mye så han kommer tilbake i perfekt form til siste halvdel av sesongen.

Langer ut: – Galskap!

– Det kommer vel til å være mange slitne motspillere i andre halvdel av sesongen, både mentalt og fysisk?

– Alle managere kommer til å svare likt på dette spørsmålet: Det er første gang i livene våre at det skjer (VM på vinteren), så vi vet ikke hvordan de kommer til å være når de er tilbake.

– Hvis du har seks spillere som vinner VM, kommer de til å være veldig glade for å være tilbake, positive. Andre er kanskje deprimert etter å ha blitt slått ut, mens noen får mer hvile fordi de ryker tidlig ut, sier Guardiola og fullfører med en kraftsalve:

– Dere har sett hvor mange millioner skader som skjer verden rundt, og hvor mange spillere som kommer til å miste VM på grunn av kalenderen. Det er galskap.

Han gjentar ordet på tysk for å understreke poenget:

– Verrückt!