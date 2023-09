Guardiola avslører heftig Haaland-oppgjør: – Han var et spøkelse

FRUSTRERT: Erling Braut Haaland gikk målløs av banen mot Leipzig i februar, her med en betenkt Pep Guardiola. Like etter dette tok sjefen kraftig tak. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

I et intervju med TV 2 åpner Guardiola opp om det han mener var et vendepunkt for den norske superstjernen i Manchester City.

Tilbake i februar var jærbuen inne i en mindre heldig periode med kun ett mål på fire Premier League-kamper før City gjestet RB Leipzig i åttedelsfinalen i Champions League.

Under kampen viste Haaland sin frustrasjon klart og tydelig. Han endte kampen med bare 20 ballberøringer og ett skudd på mål.

Da dommeren blåste av, samlet Guardiola spillerne i en sirkel og ga dem en engasjert leksjon.

– Vi må justere noen ting, varslet han samme kveld.

I dagene som fulgte, ble City-spillerne kalt inn på teppet. Guardiola røper flere detaljer fra møtet som skulle vise seg å bli svært utslagsgivende.

– Jeg sa: «Veldig mange ganger kan vi spille ballen til Erling, men dere prøver ikke engang!»

– Han var et spøkelse, sier Guardiola teatralsk om Haaland.

– Det virket som at vi spilte uten å vite at han var der, fortsetter han.

– Det første man må gjøre

Guardiola viste spillerne sine en rekke situasjoner der Haaland gjorde løp og ba om ballen, men der de ikke engang hevet blikket for å søke stjernespissen.

– Jeg sa: «Gutter, vi må se etter ham med en gang».

City-manageren mimrer tilbake til tiden da han selv var en ung, organiserende midtbanespiller i Barcelona under trenerlegenden Johan Cruyff.

– Han sa til meg: «Når du mottar ballen, er det første du må gjøre, å se etter Romário». Folk sier man bare skal spille korte pasninger, men nei, nei, se etter spissen først. Er han ledig, så spiller du. Hvis ikke, kan du vente, spill til venstre, høyre, spill kort, hva som helst.

Guardiola føler han fikk umiddelbar respons av spillerne. I den påfølgende kampen mot Bournemouth scoret Haaland igjen. Det endte med 4-1-seier.

– Da spilte bare på ham fra første minutt. Og så må man jo finne balansen. Men det første man må gjøre, er å se etter ham, for han er en viktig spiller, sier Guardiola.

I returkampen mot Leipzig scoret Haaland sine famøse fem mål. I kvartfinalene mot Bayern München scoret han både på hjemme- og bortebane. Debutsesongen endte med svimlende 52 scoringer.

Men det er mer enn målene som gjør at Guardiola mener City knakk Haaland-koden etter den frustrerende kvelden i Tyskland.

Han mener lagets endrede innstilling til Haaland også førte til at jærbuen involverte seg mer i det oppbyggende spillet og ble en mer integrert del av laget.

– Jeg sa fra starten at det var et tidsspørsmål. Vi kan ikke forvente at det bare klaffer fra første sekund, minner Guardiola om.

Sammenlignes med Messi

Det betyr ikke at de er ved veis ende. Da TV 2 spurte landslagssjef Ståle Solbakken om han hadde noe å meddele til Guardiola, svarte han at manageren må «fortsette å pushe ham».

– Jeg tror Erling pusher seg selv, ler Guardiola.

– Men hvordan vil du fortsette å pushe ham?

– Jeg tror mentaliteten hans handler om å bli bedre og score flere mål. Jeg tror aldri han kommer til å være fornøyd. Jeg prøver å hjelpe ham med det.

– Hva mener du er det viktigste han kan forbedre?

– Mange ting. Bevegelsene hans i det oppbyggende spillet vårt, i riktig tempo, på riktig tidspunkt, førstetouchet hans, å involvere seg i kampen …

– Innenfor sekstenmeteren tror jeg ikke han trenger å forbedre seg mye, humrer Guardiola.

Men selv om noen ting kan finpusses, mener han Haaland har den viktigste egenskapen mellom ørene.

– Han har innstillingen som sier: «Jeg kan gjøre det bedre.» Han har følelsen av aldri å være fornøyd. Han vil alltid ha mer, sier Guardiola.

Og trekker paralleller til tidenes kanskje beste fotballspiller.

– Jeg har trent de største stjernene, og de har én ting til felles. Det er det de har her, sier Guardiola og peker på hodet.

– Erling har utrolige kvaliteter, det har Lionel Messi også, men de er gode fordi oppi her er de på et helt annet nivå. Det utgjør forskjellen.

– Jeg tenkte «oh my god»

Denne sesongen har Guardiola igjen sett seg nødt til å innovere i jakten på å sette Haaland i de beste omstendighetene.

Etter at Ilkay Gündogan dro til Barcelona og Kevin de Bruyne ble langtidsskadet, manglet han to av de viktigste støttespillerne til jærbuen i angrepsspillet.

Derfor tok han grep: Den argentinske angriperen Julian Álvarez, som stort sett var reserve forrige sesong, har i høst spilt samtlige minutter i serien, i en rolle rundt Haaland.

– I starten var det ikke lett da De Bruyne skadet seg. Jeg tenkte «oh my god, våre to offensive midtbanespillere fra forrige sesong er ikke her lenger». Så hvordan skal vi gjøre det?

– Når det oppstår et problem, er det alltid en mulighet til å finne en løsning. Da må vi finne de beste spillerne til de riktige posisjonene og gå for det, sier Guardiola.

Foreløpig fungerer det som en drøm: Haaland har scoret syv mål på de fem første Premier League-kampene. Formen er med andre ord upåklagelig før han gyver løs på favoritturneringen Champions League, der Manchester City åpner hjemme mot Røde Stjerne tirsdag kveld. Kampen ser du på TV 2 Play fra klokken 20.45.