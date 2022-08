Guardiola avslører Haaland-beskjed i vill jubelscene

Nyhetene: Se Haalands hat trick-show i vinduet øverst!



Det var det vakreste øyeblikket så langt i Haalands karriere som Manchester City-spiller.

De rundt 50.000 tilskuerne på Etihad Stadium reiste seg for å hylle nordmannen da han ble byttet ut etter hat trick mot Crystal Palace, hans tre første scoringer på hjemmebane,

Guardiola stemte i. Han sto med begge hendene over hodet og klappet mens jærbuen beveget seg mot sidelinjen.

Så røsket han tak i Haaland, ga ham et euforisk knyttneveslag i skulderen, og klemte ham lenge.

I intervjuet med Viaplay etter kampen sa Haaland med et smil om munnen at «jeg fikk vondt i skulderen da han slo meg der». Så la han til at «nei, han er en fin mann».

Guardiola var i strålende humør da han stilte til pressekonferanse etter 4-2-seieren over laget som slo dem på samme arena forrige sesong.

– Hva sa du til Haaland da du byttet ham ut?

– At det var dette han kom for! Det er det han har gjort hele livet. Tallene til denne fyren er utenfor fatteevne, sier Guardiola til TV 2.

Tallene er allerede imponerende i Premier League: Seks mål på fire kamper gjør ham til ligaens toppscorer.

– Det viktigste er at han har tilpasset seg perfekt, han er en utrolig ydmyk fyr. Han er en nydelig person. Han snakker like mye med akademispillerne som med de andre på laget. Det betyr mye. Forhåpentligvis kan han være lykkelig under tiden vi får sammen her, sier Guardiola.

