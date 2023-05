Guardiola advart: «Vær på vakt»

Se Champions League-finalen på TV 2 Play lørdag 10. juni.

Det gjenstår to ligakamper og en FA-cupfinale i hjemlig spill for Manchester City denne sesongen, men manager Pep Guardiola innrømmer at har begynt å tenke på Champions League-finalen.

Suksessmanageren har i hvert fall begynt å studere Inter.

– Jeg har startet å se noen minutter av Inter på video. Jeg er veldig imponert over det de holder på med, sier Guardiola.



Guardiola har også snakket med venner i Italia.

– Alle forteller meg det samme: «Vær på vakt», forteller han.

– Det er ikke nødvendig å fortelle meg det fordi jeg har sett det selv. Jeg har allerede sett noen minutter i enkelte kamper, sier Guardiola.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren mener det ikke er tilfeldig at Italia har lag i alle de europeiske finalene med Inter i Champions League, Roma i Europaligaen og Fiorentina i Conference League, samt at det var flere lag i semifinalene (Milan og Juventus).

– Jeg vet det fordi jeg spilte der, og jeg vet mentaliteten italienske lag har i finaler. For to tiår siden var den italienske ligaen den beste i verden. Det var dit alle ønsket å dra, både spillere og managere. Hvor mange VM-gull har dem? Det ligger i mentaliteten deres, sier Guardiola, som spilte i Roma og hadde to perioder i Brescia.

– Det er alltid veldig vanskelig å spille finaler mot italienske lag, fortsetter sjefen til Erling Braut Haaland.

Manchester City har til gode å vinne Champions League. Kampen mot Inter blir den andre finalen i turneringen for de lyseblå.

Inter ligger på tredjeplass i Serie A med 20 poeng opp til serievinner Napoli når to runder gjenstår.