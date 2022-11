Gruppe C: – Om Messi vinner VM, kan vi legge diskusjonen død

Lionel Messi eller Diego Maradona? Om én måned kan diskusjonen være over en gang for alle.

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Frem mot VM-starten søndag 20. november kan du lese deg opp på lagene som skal kjempe om den gjeveste pokalen som kan vinnes i fotballen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe C, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Hver dag frem mot VM vil en ny gruppe publiseres på TV 2s kanaler.

Les om de andre gruppene her: A | B

Dersom du heller ønsker å høre VM-guiden på podkast, så trykk her: B-lagets store VM-guide.

Argentina Trener: Lionel Scaloni. TV 2s utvalgte: Lionel Messi. Beste VM-plassering: Gull i 1978 og 1986. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Emiliano Martinez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) og Franco Armani (River Plate). Forsvar: Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon), Germán Pezzella (Betis), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham) og Lisandro Martinez (Manchester United). Midtbane: Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Guido Rodriquez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton) og Enzo Fernández (Benfica). Angrep: Lionel Messi (PSG), Ángel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Nicolás Gonzáles (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter) og Julián Álvarez (Manchester City).

En av de største spenningene til årets VM er om Lionel Messi endelig får løftet trofeet.

For mange er det nettopp det som skiller ham og Diego Maradona. Den avdøde legenden klarte nemlig å ta Argentina helt til topps.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener et trofé i Messi sitt siste VM vil avslutte diskusjonen for godt. Da er Messi tidenes fotballspiller.

– Tenk om han skulle vinne VM. Da kan vi legge diskusjonen død. For alltid. Da er den diskusjonen ferdig.

GUDER: Lionel Messi og Diego Maradona har spilt seg inn i hjertene til fotballelskere fra hele verden. Foto: PEDRO UGARTE

Dersom Argentina skulle gå til semifinalen og Messi spiller samtlige kamper vil han også bli den spilleren i historien som har spilt flest VM-kamper. Den rekorden er det Lothar Matthäus som har med sine 25 kamper. Messi har 19.

Men det er ikke bare Messi som får B-laget til å glede seg til Argentinas kamper.

– Jeg liker det argentinske laget bedre enn på mange år. Emiliano Martinez i mål, og så har de gangstere bak med «bikkja» Lisandro Martinez fra Manchester United og Cristian Romero fra Tottenham, som er enda galere, sier Stamsø-Møller og legger til:

– Midtbanen er bra, men ikke fantastisk. Men så har de selvfølgelig Messi og spillere som Papu Gómez og Lautaro Martinez.

Mexico Trener: Gerardo Martino. TV 2s utvalgte: Hirving Lozano. Beste VM-plassering: Kvartfinalen to ganger (1970 og 1986). Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Ikke offentliggjort!

Det som er sikkert når Mexico går ut på banen i VM er at målet voktes av Guillermo Ochoa.

Når det er VM er Ochoa alltid i søkelyset. De fire årene mellom hvert VM, hører man aldri fra ham.

Men nå er sisteskansen blitt 37 år. Dermed er det trolig mannen med 130 landskamper sitt siste VM.

– To kvartfinaler er det beste de har klart i VM. Jeg tror de skal slite med å komme lengre denne gangen. Hirving Lozano er i veldig god form, Ochoa er fortsatt med og Alexis Vega på kanten er en mange har store forventinger til.

Men selv om Ochoa er med, er det to andre kjenninger som ikke er med.

Carlos Vela har gitt seg på landslaget, mens Javier Hernández er kastet ut etter en fest som gikk over stokk og stein.

– Det er mye rør rundt dette landslaget, og det skal kanskje også være sånn, sier Jesper Mathisen.

Polen Trener: Czeslaw Michniewicz. TV 2s utvalgte: Nicola Zalewski. Beste VM-plassering: Tredjeplass to ganger (1974 og 1982). Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna) og Wojciech Szczesny (Juventus). Forsvar: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont) og Nicola Zalewski (Roma). Midtbane: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli) og Szymon Zurkowski (Fiorentina). Angrep: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana) og Karol Swiderski (Charlotte FC).

Robert Lewandowski har rukket å bli 34 år gammel. Skal han klare å ta Polen videre fra VM-gruppespillet denne gang?

Polakkene har et lag blandet av rutine og talenter. Av unge «ukjente» spillere kan det være verdt å notere seg navnene Jakub Kaminski, Nicola Zalewski og Sebastian Szymanski.

– De har vært med i fire strake EM, men fått veldig lite til. Men den gylne generasjonen med Szczesny i mål, Krychowiak og Zielinski på midten og Lewandowski er der ennå, sier Simen Stamsø-Møller.

Lewandowski er spilleren med flest kamper og flest mål på det polske landslaget. Han er milevis foran andreplassen i begge kategoriene.

– Lewandowski har vært den beste spilleren i LaLiga denne sesongen, og aldri vært bedre. Om han fungerer, kan de gå langt, sier Stamsø-Møller.

Saudi-Arabia Trener: Hervé Renard. TV 2s utvalgte: Salem Al-Dawsari. Beste VM-plassering: Åttedelsfinalen i 1994. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Mohammed Al Rubaie (Al-Ahli) og Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr). Forsvar: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab) og Abdullah Madu (Al-Nassr). Midtbane: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Abdulellah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha) og Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad). Angrep: Firas Al-Buraikan (Al-Fateh), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) og Haitham Asiri (Al-Ahli).

I likhet med Qatars landslag spiller samtlige spillere på Saudi-Arabia i hjemlandet. Det har gjort det mulig for landslaget å samles oftere enn andre landslag før VM.

– Det er sjette gang de er med siden 1994, så det er veldig imponerende. De har holdt på med samlinger og oppkjøring til VM siden midten av oktober. I tillegg har de fått seks kamper å terpe på. Det kan være en bitteliten fordel for Saudi-Arabia, sier Simen Stamsø-Møller.

Treneren er ingen ringere enn Hervé Renard. Franskmannen skapte seg for alvor et navn da han vant Afrikamesterskapet med Zambia i 2012. I 2015 gjorde han det samme med Elfenbenkysten.

Etter dette har han trent Lille og landslaget til Marokko, før han i 2019 ble ansatt som sjef for Saudi-Arabias landslag.

KJENT STIL: Den hvite oppknappede skjorten er nærmest blitt et kjennetegn ved Saudi-Arabias trener Hervé Renard. Foto: Jose Breton

Saudi-Arabia har vært i en bitter strid med Qatar i mange år, men i 2017 ble det virkelig alvorlig da de sammen med flere andre land innførte en blokade av Qatar.

Maktkampen om Gulfen varte til 2021. Da ble blokaden og den diplomatiske krisen avsluttet.

Det kan virke som om at Saudi-Arabia har sett hvilken effekt Qatar har fått med å gå tungt inn i idretten. De siste årene har de kjøpt Newcastle, skapt en egen kontroversiell golf-liga og søkt om å avholde store idrettsbegivenheter.

Det på samme tidspunkt som menneskerettighetene brytes i landet hver eneste dag.

Saudi-Arabia har også vist ønske om å arrangere OL. Det har også blitt rapportert at Saudi-Arabia sammen med Hellas ønsker å være vertskap for fotball-VM i 2030.

Men først skal de arrangere De asiatiske vinterlekene i 2029 som de allerede har fått gjennomslag for. Til vinterlekene skal de bygge en helt ny by, som ifølge rapporter vil koste dem over 5000 milliarder å lage.