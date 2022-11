Gruppe B: – Han er favorittspilleren min i VM

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Frem mot VM-starten søndag 20. november kan du lese deg opp på lagene som skal kjempe om den gjeveste pokalen som kan vinnes i fotballen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe A, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Hver dag frem mot VM vil en ny gruppe publiseres på TV 2s kanaler.

Dersom du ønsker å se B-lagets gjennomgang, kan du se den i videovinduet øverst!

England Trener: Gareth Southgate. TV 2s utvalgte spiller: Jude Bellingham. Beste VM-plassering: Gull i 1966-VM. Forrige VM-plassering: Tapte bronsefinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal) og Nick Pope (Newcastle). Forsvar: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City) og Ben White (Arsenal). Midtbane: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), James Maddison (Leicester) og Declan Rice (West Ham). Angrep: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City) og Callum Wilson (Newcastle).

VM er stappet med stjerner som Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo og Neymar. Men det er ikke dem Simen Stamsø-Møller gleder seg mest til å se.

For ham er det én spesiell spiller som blir selve høydepunktet i VM.

– Jack Grealish ser ut som fotballspillere gjorde da vi vokste opp. De var så perfekte, de var pene. Han er favorittspilleren min i VM, sier TV 2s ekspert.

Etter et skuffende finaletap i EM og en brutal exit i semifinalen av forrige VM, er det et revansjelystent England som reiser til Qatar.

Fremst på banen kommer Harry Kane til å stå. Han jakter en meget prestisjetung rekord. Han er nemlig bare to mål bak Wayne Rooney på listen over mestscorende på det engelske landslaget.

Men dersom England skal revansjere sine to forrige mesterskap, er de avhengig av at de rister av seg den skuffende formen de viste i Nations League.

– Jeg har ikke blitt imponert over England. Jeg synes de spiller litt for gnien og enkel fotball til å vinne VM, sier Stamsø-Møller.

USA Trener: Gregg Berhalter. TV 2s utvalgte spiller: Brenden Aaronson Beste VM-plassering: Semifinale i 1930. Forrige VM-plassering: Røk i åttedelsfinalen i 2014. VM-tropp: Keepere: Matt Turner (Arsenal), Sean Johnson (New York City) og Ethan Horvath (Luton Town). Forsvar: DeAndre Yedlin (Inter Miami), Tim Ream (Fulham), Walker Zimmerman (Nashville SC), Aaron Long (New York Red Bulls), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (Milan), Shaq Moore (Nashville SC), Cameron Cater-Vickers (Celtic) og Joe Scally (Borussia Mönchengladbach). Midtbane: Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Leeds United), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Yunus Musah (Valencia) og Luca de la Torre (Celta). Angrep: Christian Pulisic (Chelsea), Jordan Morris (Seattle Sounders), Timothy Weah (Lille), Josh Sargent (Norwich), Jesús Ferreira (FC Dallas), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) og Haji Wright (Antalyaspor).

Mange forbinder kombinasjonen USA og VM med Clint Dempsey, Landon Donovan, Alexis Lalas og Tim Howard.

Nå er det en ny generasjon på gang, som i kommende VM vil få verdifull erfaring frem mot VM i 2026, som avholdes i USA, Mexico og Canada.

Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Tyler Adams, Sergiño Dest, Timothy Weah, Weston McKennie og Yunus Musah er alle under 25 år gamle.

Sammen utgjør de et nytt håp for amerikansk fotball.

– De har en del veldig spennende unge spillere. Det snakkes om at dette er den gylne generasjonen. De skal arrangere neste VM, så jeg tror timingen kan være bra her, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Så spørs det om talentene er gode nok til å ta USA lengre enn åttedelsfinalen de nådde i 2014.

Iran Trener: Carlos Queiroz. TV 2s utvalgte spiller: Mehdi Taremi. Beste VM-plassering: 14. plass i 1978. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Payam Niazmand (Sepahan) og Hossein Hosseini (Esteghlal). Forsvar: Ehsan Hajsafi (AEK Athen), Morteza Puraliganji (Persepolis), Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Athen), Hossein Kanaanizadegan (Al-Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al-Ahli), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor) og Aboldazl Jalali (Esteghlal). Midtbane: Vahid Amiri (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Saeid Ezatolahi (Vejle), Mehdi Torabi (Persepolis), Saman Ghoddos (Brentford), Ali Gholizadeh (Charleroi), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli) og Ali Karimi (Kayserispor). Angrep: Karim Ansarifard (Omonia), Sardar Azmoum (Bayer Leverkusen) og Mehdi Taremi (Porto).

Det koker i Iran før VM. De siste måneden har det vært store opptøyer i Iran og resten av verden mot regimet som styrer landet.

Også store profiler fra landet har vist sin misnøye etter at Masha Amini døde mens hun var i varetekt hos moralpolitiet i Iran.

Amini var anklaget for å gå med hijab på feilaktig vis. Ifølge BBC skal vitner ha sett politiet slå Amini til døde.

– Jeg er veldig imponert over fighterspiriten, demonstrasjonsviljen og motet kvinnene i Iran har vist, sier Marius Skjelbæk og legger til:

– Jeg vil tro at nesten alle støtter kvinnene, men problemet er at det er forbudt å gjøre det i Iran.

En av landslagets aller største stjerner, Sardar Azmoun, viste støtte til landets kvinner på Instagram, men posten ble raskt fjernet.

PROTESTER: Kvinners rettigheter i Iran har vært en viktig kampsak over hele verden i høst. Her fra en demonstrasjon i Brussel i Belgia i oktober. Foto: VALERIA MONGELLI

– Det regimet gjør mot folket, og kvinner spesielt, er forkastelig. Helt forferdelig. At hun skal dø fordi hun ifølge noen idioter går med sjalet sitt litt feil, er så tragisk som man får det, sa Jerv-spiller Iman Mafi til TV 2 i oktober.

Mafi er født i Norge, men begge foreldrene hans er fra Iran. Derfor tilbrakte han hver eneste sommer i oppveksten i foreldrenes hjemland.

Under VM er det ventet at tilskuere vil bruke muligheten til å markere sin misnøye fra tribunen.

NASJONALHELT: Sardar Azmoun har båret Irans landslag på skuldrene i en årrekke. Nå har han blitt 27 år gammel og er trolig i sin beste alder. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

På banen er Iran avhengig av at stjernene Sardar Azmoun og Mehdi Taremi leverer varene. Mannen som har oppgaven med å få dem til å levere er ingen ringere enn ringreven Carlos Queiroz.

Ifølge flere medier har Queiroz blitt presset til å ikke ta ut stjernespilleren Azmoun og flere andre etter deres kritikk mot regimet.

Men da troppen til Iran ble offentliggjort var Azmoun med. Det samme var de andre spillerne som har uttrykt sin misnøye.

Taremi har tatt europeisk fotball med storm etter overgangen til FC Porto, men iraneren er allerede 30 år. Han kom seg ikke til europeisk fotball før han var 27 år gammel.

– Jeg angrer på at denne gutten ikke kom seg til Europa mye tidligere. Alt er min feil, sa Taremis far på TV tidligere i år, mens han gråt.

Iran har også en keeper som innehar en meget spesiell rekord. Alireza Beiranvand er den keeperen som har kastet lengst i en fotballkamp. Hele 61.26 meter har keeperen kastet ballen.

Det er også store forventninger i hjemlandet.

– Vi snakker om et av verdens aller mest fotballinteresserte folk, sier Skjelbæk.

Wales Trener: Rob Page. TV 2s utvalgte spiller: Gareth Bale Beste VM-plassering: Kvartfinale i 1958. Forrige VM-plassering: Kvartfinale i 1958. VM-tropp: Keepere: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Wards (Leicester) og Adam Davies (Sheffield United). Forsvar: Chris Gunter (Wimbledon), Ben Davies (Tottenham), Connor Roberts (Burnley), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Mepham (Bournemouth), Joe Rodon (Rennes), Neco Williams (Nottingham Forest), Tom Lockyer (Luton Town) og Ben Cabango (Swansea City). Midtbane: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Jonny Williams (Swindon Town), Joe Morrell (Portsmouth), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City) og Sorba Thomas (Huddersfield Town). Angrep: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Daniel James (Fulham), Brennan Johnson (Nottingham Forest) og Mark Harris (Cardiff City).

Gareth Bale har herjet i EM for Wales. Nå får han endelig sjansen også i VM.

33 år gamle Gareth Bale har byttet ut Real Madrid med Los Angeles FC, noe som kan bety at vinterens VM muligens er hans siste mesterskap med Wales.

– Bale er i mine øyne en av verdens beste landslagsspillere. Han bærer det laget på skuldrene sine, sier B-lagets Jesper Mathisen.

I utgangspunktet var det meningen at Ryan Giggs skulle være manager for landslaget under VM. Men i juni ble det klart at han var ferdig som Wales-sjef etter bråk utenfor banen.

Den tidligere Manchester United-legenden står nemlig tiltalt for vold mot hans tidligere kjæreste.

Etter at Giggs ble suspendert av fotballforbundet var det assistenten Robert Paige som fikk ansvaret for å lede landslaget. Det gjorde han med glans.

Paige førte Wales til sitt første VM på 64 år.