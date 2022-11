Gruppe A: – Fotballens feteste psycho

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Frem mot VM-starten søndag 20. november kan du lese deg opp på lagene som skal kjempe om den gjeveste pokalen som kan vinnes i fotballen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe A, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Hver dag frem mot VM vil en ny gruppe publiseres på TV 2s kanaler.

Nederland Trener: Louis van Gaal. TV 2s utvalgte: Cody Gakpo. Beste VM-plassering: Tre finaletap. Forrige VM-plassering: Vant bronsefinalen i 2014. VM-tropp: Keepere: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) og Remko Pasveer (Ajax). Forsvar: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) og Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Midtbane: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) og Xavi Simons (PSV). Angrep: Cody Gakpo (PSV), Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge) og Wout Weghorst (Besiktas).

Det kommende VM kan raskt vise seg å være det siste man ser fra Louis van Gaal på en fotballbane.

Den legendariske manageren har rukket å bli 71 år gammel og gjennomgikk tidligere i år en vellykket kreftoperasjon.

– Det er et veldig godt lag, men ingen vinner. Også er trener Louis Van Gaal den feteste psychoen som finnes i fotballen, sier TV 2s fotballekspert og medlem av B-laget Simen Stamsø-Møller.

Til VM har han med seg en blanding av rutinerte spillere og fremtidens nederlandske stjerner.

Stamsø-Møller trekker spesielt frem Virgil van Dijk, Frenkie de Jong og den lovende angriperen Cody Gakpo. Han trekker også frem rutinerte Memphis Depay og Steven Bergwijn.

HET: Cody Gakpo (23) var ifølge flere rapporter nære en overgang til Manchester United i sommer, men PSV klarte å stå gjennom stormen. Foto: ARND WIEGMANN

Nederland er trolig desperate etter å vise seg frem fra sin beste side etter noen pinlige år.

I 2018 kom de seg ikke engang til VM, mens de i EM i 2020 røk ut allerede i åttedelsfinalen.

– De dummet seg ut i EM i fjor, da Matthijs de Ligt tabbet seg ut mot Tsjekkia, sier Stamsø-Møller.

Senegal Trener: Aliou Cissé. TV 2s utvalgte: Pape Matar Sarr. Beste VM-plassering: Kvartfinale-tap i 2002. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes) og Seny Dieng (Queens Park Rangers). Forsvar: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (RB Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olympiakos), Ismail Jakobs (Monaco) og Formose Mendy (Amiens), Midtbane: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Marseille), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Moustapha Name (Pafos) og Loum Ndiaye (Reading). Angrep: Sadio Mané (Bayern München), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Marseille), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal) og Iliman Ndiaye (Sheffield United).

Senegal fikk en blytung beskjed da den franske avisen L´Equipe erfarte at nasjonens store stjerne Sadio Mané mister VM.

Senegal har likevel tatt ut superstjernen til mesterskapet og nasjonen klamrer seg til håpet.

– Folket nekter å tro på det. Ikke fordi de ikke tror på journalister, men fordi de ikke vil til VM uten ham. Han er vår Messi, Neymar, Mbappé, sier den senegalesiske journalisten Seikou Seydi til The Athletic.

I troppen til Senegal finner man spillere som til daglig spiller for blant andre Chelsea, Bayern München, Milan, Tottenham og Marseille.

– Mange mener at dette er det beste laget Senegal noen gang har hatt, som regjerende afrikamestere, med stjerner som Kalidou Koulibaly, Idrissa «Gana» Gueye og Ismaila Sarr. Men dersom Sadio Mane ikke skal til VM, er det en svekkelse som ikke ligner noe.

Ecuador Trener: Gustavo Alfaro. TV 2s utvalgte: Moisés Caicedo. Beste VM-plassering: Åttedelsfinale i 2006. Forrige VM-plassering: Røk ut av gruppespillet i 2014. VM-tropp: Ikke bekreftet ennå!



Se opp for løpsstyrken til Ecuador. De fleste spillerne på landslaget er oppvokst i høyden og landslaget spiller hjemmekampene sine 2.900 meter over bakken i hovedstaden Quito.

– De har et veldig ungt lag, med noen rutinerte herremenn som for eksempel kaptein Enner Valencia, som mange vil huske fra dagene i Premier League, sier Jesper Mathisen og legger til:

– Dette laget kan fint gå videre fra denne gruppen, for det er ikke all verdens til gruppe.

Ecuador var det yngste laget til å kvalifisere seg fra Sør-Amerika. Gjennomsnittsalderen på laget som tok seg til Qatar var like over 25 år.

NØKKELSPILLER: Piero Hincapié (20) har tatt Bundesliga med storm etter overgangen til Bayer Leverkusen. I VM blir han svært viktig for Ecuador. Foto: Martin Meissner

Store deler av laget er spillere som i 2019 vant U20-mesterskapet i Sør-Amerika, samt tok en råsterk tredjeplass i U20-VM samme år.

Tre av spillerne på laget spiller til daglig i Brighton (Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento og Pervis Estupinán). Men det er også verdt å merke seg Bayer Leverkusen-talentet Piero Hincapié.

Ledestjernen til ungguttene er 33 år gamle Enner Valencia. Landslagskapteinen fikk selv sitt store gjennombrudd i VM tilbake i 2014. Et mesterskap som gjorde at West Ham valgte å punge ut 120 millioner kroner for spissen.

– Vi vet at om vi har selvtillit, motivasjon og fokus, så har vi muligheter, sier Enner Valencia.

Qatar Trener: Félix Sánchez. TV 2s utvalgte: Hassan Al-Haydos. Beste VM-plassering: Debuterer i VM i år som vertsnasjon. VM-tropp: Keepere: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd) og Yousef Hassan (Al-Gharafa). Forsvar: Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Ró-Ró (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Tarek Salman (Al-Sadd), Musab Kheder (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa) og Jassem Gaber (Al-Arabi). Midtbane: Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ali Assadalla (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd) og Mostafa Tarek (Al-Sadd). Angrep: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Khalid Muneer (Al-Wakrah) og Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan).

Qatars landslag er i likhet med nasjonen kontroversielt.

Samtlige spillere på landslaget spiller i den hjemlige ligaen, men ti av landslagets 25 spillere er ikke født i Qatar.

På landslaget finner man blant annet spillere fra Frankrike, Sudan, Algerie og Portugal.

Mange av disse er hentet til Aspire Academy i veldig ung alder. Men landslagets store stjerne Hassan Al-Haydos er født i Doha, hovedstaden i Qatar.

Landslagstreneren er spanske Félix Sánchez. Han har bakgrunnen sin fra Barcelonas akademi, men valgte i 2006 å flytte til Qatar. Der ble han en del av Aspire Academy, før han i 2017 fikk ansvaret for landslaget, etter å ha trent U19-landslaget i noen år.

– Etter de fikk VM har det skjedd mye. Det kontroversielle akademiet Aspire Academy har importert barn fra andre land, så landslaget er en miks. Spisstjernen Almoez Ali er født i Sudan, og flyttet til Qatar som sjuåring sammen med familien, sier Simen Stamsø-Møller.

– Det mest imponerende er at de klarte å vinne Asian Cup i 2019.