Grepet som kunne reddet Norge: – Det hjelper veldig

Plutselig hugget det til i begge leggene. Leo Skiri Østigård (23) klarte ikke løpe mer, og det kunne ikke skjedd på et verre tidspunkt.

Den norske midtstopperen stoppet opp, mens Skottland-spiss Lyndon Dykes (27) snappet opp ballen og utlignet til 1-1.

Østigård vred seg i smerter med begge bena rett opp i luften. Snart fikk han hjelp av keeper Ørjan Håskjold Nyland (32) og høyreback Julian Ryerson (25) til å strekke ut leggene for å få bukt på krampen.

– Man kan sikkert tro at jeg står og lyver om dette, men det er fakta, sier Østigård til TV 2 om marerittet.



Like etterpå scoret skottene 2-1-målet og fullbyrdet resultatet som kaster en mørk skygge over de norske EM-sjansene.

Kunne det vært unngått?

FRUSTRASJON: På få minutter snudde Skottland kampen fra 1-0 til 1-2. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Østigård har selv sagt at han sa ifra «tre-fire ganger» om at han slet med kroppen og kanskje burde blitt byttet ut. Ståle Solbakken mener midtstopperen ikke var så tydelig.

Men et annet grep kunne kanskje også hjulpet både Østigård og andre slitne norske legger i hovedstadens sommervarme.

Ryerson har nemlig slitt med kramper før. Leggene hans er blant de større på landslaget, så tidligere har han opplevd at fotballstrømpene blir for stramme.

Derfor har han, som den eneste av landslagsspillerne, en spesiell vane. Han klipper opp baksiden av strømpene sine, slik at det blir seende slik ut:

KLIPPET OPP: Vanlige fotballstrømper blir for stramme for Julian Ryerson. Slik prøver han å unngå kramper. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er lenge siden jeg begynte med det, sier Ryerson til TV 2.

Det er ikke uvanlig i internasjonal fotball og har økt i popularitet den siste tiden, men på det norske landslaget var Borussia Dortmund-spilleren den eneste som gikk for oppklipte sokker.

– Jeg har slitt litt med krampe før. Det er et godt middel for at blodgjennomstrømmingen ikke skal stoppe opp. Det hjelper veldig, sier Ryerson.

DEN ENESTE: Julian Ryerson var alene blant de norske spillerne om å klippe opp baksiden av sokkene som et forebyggende tiltak mot kramper. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Kramper ble utslagsgivende for Norge. Er det andre lagkamerater som burde latt seg inspirere av deg?

– Jeg vet ikke. Det må være opp til hver enkelt. Jeg tror folk kjenner seg selv godt nok. I denne temperaturen og med to uker siden siste seriekamp for mange, er det sånt som skjer, sier han.

Det var ikke bare Østigård som hadde problemer med slitne bein. Patrick Berg (25) skal ha gitt beskjed om at han kun hadde «én spurt i seg». Erling Braut Haaland (22) ba om å bli byttet ut.

– Det var helt tomt, sier Ståle Solbakken om jærbuen, som forlot Ullevaal Stadion uten å svare på spørsmål fra pressen.

STØTTET VENNEN: Erling Braut Haaland hjalp Leo Skiri Østigård opp etter 1-2-tapet mot Skottland. Så trøstet han den sønderknuste lagkameraten. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

For Ryerson var det den andre gigantiske skuffelsen på kort tid. I siste Bundesliga-runde glapp seriegullet på hjemmebane mot Mainz.

– Veldig tungt. Den sommeren jeg har hatt nå, har ikke vært helt maks. Forferdelig, sier en ordknapp Ryerson.

– Hvordan er det å håndtere det mentalt?

– Vanskelig selvfølgelig. Du prøver å få gjort deg ferdig med det så fort som mulig. Nå er det én kamp igjen, så jeg får fullføre den, så kanskje tenke på det etterpå.