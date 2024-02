Grepet hylles: – Andre bør følge etter

NYSTARTET LAG: Spillerne på et av Vågs nystartede lag, Våg G10 og G11, gleder seg over muligheten klubben gir barn og unge. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

VÅGSBYGD (TV 2): Våg fotballklubb opplever en enorm tilstrømming av barn og unge som ønsker å spille for klubben. Årsaken er et grep som blir hyllet.

Mens mange idrettslag opplevde et stort frafall under koronapandemien, og sliter med å få barn og unge tilbake til den organiserte idretten, opplever Våg FK i bydelen Vågsbygd i Kristiansand nå det stikk motsatte.

Årsaken er både et dristig og enkelt grep for å få med seg flest mulig.

90 prosent vekst fra lavinntektsområder Ole Tobias Mehn-Andersen, daglig leder Våg

– Det vi har gjort er å senke medlemsavgiften til 50 kroner, som er et minimum i henhold til NIF-reglementet, forteller daglig leder i Våg, Ole Tobias Mehn-Andersen, til TV 2.

Grepet med å innføre en årsavgift på 50 kroner for å spille fotball i klubben ga en umiddelbar effekt. Mehn-Andersen sier tilstrømmingen av barn og unge som nå har begynt i klubben har vært over all forventning.

– Siden vi mars i fjor innførte 50 kroner i årskontingent har vi opplevd en medlemsvekst på 50 prosent i klubben ut i fra definisjonen til NIF når det gjelder betalende medlemmer. Målt opp mot 2022-tall opplever vi en vekst på 90 prosent av barn og unge som kommer fra lavinntektsområder i byen, sier han, før han opplyser om de konkrete tallene:

– Vi hadde i 2022 rundt 600 betalende medlemmer, og nå har vi rundt 900 betalende medlemmer i klubben. I områder med lavinntektsfamilier hadde vi 2022 rett under 120 medlemmer, nå er vi oppe i 250. Så der er over en dobling i antall, konstaterer Vågs daglige leder.

NYE LAG OG TRENERE: Joseph Maombi Ruchekeri, trener Vågs G10-lag, daglig leder Ole Tobias Mehn-Andersen (i midten), og Sergey Kozhin, trener for Vågs G11-lag, på Vågs hjemmebane. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Fra 10.400 kroner i året til 200 for fire barn

Før grepet med å innføre en årskontingent på 50 kroner kostet det 2600 kroner i året for barnelagene, og 4040 kroner for de eldste.

– Nå koster det 50 kroner i året her å spille fotball enten du er seks år, 16 år, 30 år eller 50 år, poengterer Mehn-Andersen.

Joseph Maombi Ruchekeri er trener for et nystartet G10-lag i Våg. Laget ble startet opp etter at klubben senket årsprisen til et minimum.

– Ja, det har hjulpet veldig mye. Jeg vet at lokale foreldre her med lav inntekt ikke har hatt råd til å sende barna på idrett. Selv har jeg fire barn som jeg før måtte ha betalt 2600 kroner per barn i året for. Da kostet det for mye, sier Ruchekeri og minner om at det da hadde vært snakk om over 10.000 kroner.

MARKANT ØKNING: Denne tabellen viser økningen i antall betalende medlemmer fra 2022 da prisen var 2600 kroner, mot 2023. Årskontingenten ble satt ned til 50 kroner i mars 2023. Foto: VÅG FK

Og legger til:

– I fjor måtte vi ha søkt om et fritidsfond for å få det til, og det er for mye byråkrati og for mye styr. Jeg vet om mange ikke gidder å gjennomføre de prosessene for økonomisk støtte til barnas aktiviteter. Nå når Våg har satt ned prisen til 50 kroner, er det mye enklere for foreldrene å kunne sørge for at barna får delta på idrettsaktivitet, konstaterer barne -og ungdomstreneren.

GIR INSTRUKSER: Sergey Kozhin gir instrukser for Vågs G11-lag på trening. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

En annen trener for et nystartet lag i Våg, Sergey Kozhin, kan ikke få rost Vågs grep nok.

– Det er helt strålende. Fotball krever utstyr som også koster penger, og at de har satt ned kontingenten gjør at spesielt der vi bor så kan flere være med på treninger og kamper med oss. På mitt lag er vi nå 14 spillere, og jeg tror kun to av 14 hadde hatt råd med prisene som var før, sier den nybakte treneren for Vågs G11-lag.

– Hva betyr det for barna å kunne spille fotball organisert i Våg?

– Enormt mye. De stortrives på treningene og gleder seg veldig til å spille kamper når den nye sesongen starter, sier Kozhin, og oppfordrer andre idrettslag til å gjøre som Våg.

– Jeg synes generelt sett at det å gå på sport og idrett burde vært billigere og enda mer tilgjengelig for barna over hele Norge, slår han fast.

FÅR RÅD: Trener for Vågs nystartede G10-lag, Joseph Maombi Ruchekeri, gleder seg over Vågs grep. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Gjør at de kan følge drømmene sine, selv om de ikke har råd



Barna på Vågs G10 og G11-lag smiler fra øre til øre når TV 2 møter dem på trening på treningsbanen Karuss i Vågsbygd. De gleder seg stort over at mange flere nå har fått muligheten til å begynne med fotball.

– Jeg synes det er veldig bra at de som ikke har så mye penger nå kan gå på fotball uten å bekymre seg, sier Lasse, og får støtte fra lagkompis Merhawi:

– Det er veldig fint at flere begynner på fotball, og ikke gir opp drømmen sin fordi de ikke har råd, sier han, før Oskar skyter inn:

– Det er veldig kjekt at de har lyst til å begynne på fotball, og om de ikke har utstyr, har klubben også utstyr her de kan få låne, sier han.

Trioen er ikke i tvil om hva det kjekkeste med å spille fotball i Våg er.

– Det er kult å løpe og øve på å bli fotballspiller, og møte vennene og ha det gøy sammen, sier de nærmest i kor.

GLEDER SEG: Gutta på Vågs G10-lag gleder seg over at flere barn nå får råd til å delta på laget. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Idretten har et større ansvar



Daglig leder Ole Tobias Mehn-Andersen forteller gledelig om årsaken til at Våg senket prisen for å spille fotball for alle til et minimum.

– Idretten har et større ansvar i samfunnet. Nå har vi fjernet den økonomiske hindringen det har vært å være en del av et idrettslag, og vi ønsker at idretten skal være en trygg arena for flest mulig, svarer han, og legger til:

Ja, det er faktisk bærekraftig Ole Tobias Mehn-Andersen

– Ved å utjevne de sosiale forskjellene, hvor det ofte ligger et stigma i bunn, kommer nå alle på trening på samme grunnlag. Så fyller de hverdagen med noe meningsfylt og gøy. Vi har eksempler her i klubben om at barn helt nede i tiårsalderen tidligere har drevet med mindre kriminalitet, og nå har kommet inn i fotballen og fått en helt annen struktur og glede i hverdagen, påpeker han.

Takket være næringslivet og dugnadsånden i og rundt klubben, er grepet med å innføre 50 kroner i årskontingent også bærekraftig for klubben.

– Ja, det er faktisk det, og det er helt mulig for at flere idrettslag kan slenge seg på. Men det krever en omstilling både fra frivilligheten og entusiasme fra næringslivet. Her ønsket næringslivet å være med på denne reisen, og den unisone støtten vi har fått fra lokale og regionale bedrifter her har vært helt overveldende, påpeker Mehn-Andersen.

FORNØYD: Start-legenden Fredrik Strømstad forteller om hva det har betydd for Våg og spillerne at de nå får flere spillere med seg. Foto: Bjarte Fossfjell

Hylles av Start-helt og ordføreren

Den tidligere Start-helten Fredrik Strømstad er trener for Vågs G16-lag. Han kan ikke få understreket nok hvor glad han er for at klubben har gjort det de har gjort.

– Det er et fantastisk nytenkende tiltak, som jeg skjønt har bært frukter og det har kommet mange medlemmer til. Det er kjempebra at barn og unge får muligheten til å delta, uavhengig av økonomien hjemme. Dette kan kanskje vise vei for andre. For noe av det viktigste fotballen og idretten gjør, det er å utdanne mennesker, og ikke nødvendigvis bare toppspillere. Her lærer de rett og galt og samhold, og får den gevinsten videre i livet, oppsummerer Strømstad.

STOLT: Mathias Bernander, ordfører Kristiansand Foto: Bjarte Fossfjell

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H), er stolt over det som er gjort i breddeklubben Våg. Også han håper at andre idrettslag følger i Vågs fotspor og senker årskontingenten.

– All honnør til Våg, som går foran som en stor breddeklubb i Kristiansand. Det burde vært interessant langt utenfor Kristiansands grenser med tanke på hva dette gjør for aktiviteten, slår Bernander bestemt fast.