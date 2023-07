Grealish til TV 2: Avslører Haaland-møte i sommer

GODE VENNER: Jack Grealish (nummer to fra venstre) og Erling Braut Haaland er som regel å finne i nærheten av hverandre, som her etter onsdagens oppgjør mot Bayern München.. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Noen ting skiller dem. For der Haaland, eskortert av en livvakt, gikk gjennom pressesonen uten et blikk til journalistene, lagde Grealish show for de oppmøtte.

Han stoppet hos den japanske komikerduoen «Miki», danset til deres taktfaste rop, signerte en City-drakt og slo av en prat.

Deretter tok han seg tid til å svare på noen spørsmål fra et knippe oppmøtte journalister.

Da ble det snakk om hans nære vennskap med Haaland.

En video fra Manchester City viste i forrige uke hvor glade de var for å se hverandre igjen etter ferien.

– Han var glad for å se meg, gliser Grealish spøkefullt.

– Vi kommer veldig godt overens. Jeg kan ikke si at vi er jevnaldrende, for det er vel tre eller fire år imellom oss, men vi trives veldig godt sammen både på og utenfor banen, sier han til TV 2.

– Ærlig talt

Grealish, som ble hentet til City året før Haaland, roser kompisens personlighet:

– Han er en fantastisk fyr, ærlig talt, så ydmyk. Og selvfølgelig en utrolig fotballspiller.

Men vennskapet deres strekker seg åpenbart forbi bare fotball. Grealish avslører nemlig at de ikke holdt seg unna hverandre i ferien heller.

– Jeg møtte ham i Sør-Frankrike. Vi dro ut sammen og spiste og sånt, sier han til TV 2.

– Men jeg hadde ikke sett ham på en stund da vi møttes igjen etter ferien, så det var fint å se ham, smiler Grealish.

Han understreker at samholdet i Manchester City-troppen er en av deres store styrker.

– Vi sier det ikke uten grunn. Det er den ekte sannheten. Vi har en så fin gjeng her.

– Jeg ber ham holde kjeft

Haaland og Grealish bor ifølge Daily Mail i samme etasje av et leilighetskompleks i Manchester. De har ved flere anledninger gledet TV-seere med sin gode kjemi.

Under feiringen av Manchester Citys ligagull i mai ble Grealish intervjuet av Sky Sports da Haaland kom, holdt rundt ham og ropte «jeg elsker deg, for faen, vet du det?» inn i mikrofonen.

Programleder Dave Jones var raskt ute med å beklage til seerne, ettersom banning ikke er særlig velkommen på britisk tv, men øyeblikket var talende for duoens vennskap.

Tidligere har Grealish fortalt om hvor ulike de er på noen områder.

– Han gjør alt. Restituerer. Er på gymmen. Ti timer med behandling om dagen. Diett. Derfor er han der han er. Men jeg sverger, jeg kunne ikke væt sånn. Vi har et veldig godt vennskap, men han peker på meg etter kampen og sier «hei, ikke gå ut på fest i kveld». Jeg ber ham holde kjeft og sette seg i isbadet sitt. Men sånn er vi. To ulike folk som gjør det bra på hver vår måte, sa han til Daily Mail.