Grealish bekrefter «bromance»

Jack Grealish og Erling Braut Haaland har fått et helt spesielt bånd.

Allerede under treningsleiren i USA i sommer snakket Jack Grealish varmt om Haaland.

TV 2 var tilstede da Manchester City trente tirsdag. Da var det tydelig at duoen har knyttet gode bånd.

«Hele» tiden var de i nærheten av hverandre. Under øvelsene, joggingen og i pausene.

På spørsmål fra TV 2 om «bromancen» (vennskapet) blomstrer, svarer Grealish følgende:

– Jeg kommer veldig godt overens med Erling. Han er en elskverdig og jordnær person. Vi har god «banter». Jeg liker å være rundt ham, men jeg tror han liker enda bedre å være rundt meg. Alle i klubben elsker ham, sier Jack Grealish.

Den engelske landslagsspilleren hadde en tøff sesong i fjor, men har lyst opp de siste City-kampene. Onsdag ble han kåret til banens beste.

– Noe man ikke kan kjøpe eller lære

Erling Braut Haaland har scoret utrolige 19 mål på sine første tolv Manchester City-kamper.

– Han er ustoppelig. Han har et instinkt til å være på riktig sted til riktig tid. Det er ikke noe man kan kjøpe eller lære, man er født med det. Scoringsstatistikken hans er helt latterlig, han er trolig den beste målscoreren jeg har sett. Jeg nyter å spille med ham, sier Grealish til TV 2.

Til BT Sports sier Grealish at FC Københavns keeper Kamil Grabara ropte på ham etter et av målene.

– Keeperen sa noe til meg da jeg løp forbi ham. Jeg svarte «hva?» Han sa «Denne fyren ... Han er ikke menneskelig». Jeg svarte bare at det trenger du ikke å fortelle meg.

– Et eksempel som viser hvor hyggelig han er

Grealish gikk igjen av banen målløs, men det hindret ham ikke i å bli kåret til banens beste. Han håper likevel at han snart kan gi Pep Guardiola noen mål og feire.

– I fotball ønsker alle å score, spesielt når man er angrepsspiller. Men jeg føler at jeg har spilt bra i de siste kampene nå. Jeg er sikker på at manageren vil være fornøyd, men jeg er også sikker på at han hadde vært enda mer fornøyd om jeg fikk meg noen mål.