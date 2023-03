Gråtkvalt Liverpool-kulthelt fikk klar beskjed av legene

For tre måneder siden ble tidligere Liverpool-spiller Lucas Leiva tvunget til å ta en pause fra fotballen etter at legene oppdaget hjertefeil under en rutinemessig kontroll i klubben Grêmio.

Fredag annonserer Lucas at han setter karrierepunktum.

– Jeg avslutter der jeg vil, men ikke på den måten jeg ønsker, sier den brasilianske 36-åringen på en pressekonferanse.

Tu sempre esteve com o Grêmio e sempre estaremos contigo, @LucasLeiva87 ! 🇪🇪 pic.twitter.com/aPZ3FYcuRj — Grêmio FBPA (@Gremio) March 17, 2023

En gråtkvalt Lucas på pressekonferansen måtte ta pauser.

– Jeg er sikker på at en ny tid begynner. Jeg hadde et stort håp om at det kunne snu, men det var ikke tilfelle. Helsen kommer først, sier mannen med 346 kamper for Liverpool fra 2007 til 2017.

Lucas Leiva, som tidlig i sin Liverpool-karriere måtte tåle mye kritikk, ble etter hvert en kulthelt på Anfield.

LIVERPOOL-KULTHELT: Lucas Leiva spilte ti sesonger i Liverpool. Etter sin siste kamp i mai 2017, ble han gjort stas på av Merseyside-klubben. Foto: Carl Recine / Reuters

Legen Márcio Dornelles forklarer at Lucas Leiva har fått arrdannelse i hjertemuskulaturen.

– Etter at tremånedersperioden var over, begynte vi å teste ham på nytt. Vi fullførte alle undersøkelsene i går. Da anbefalte vi Lucas ikke å fortsette med høyytelsesaktiviteter fordi det kunne utgjøre alvorlig helserisiko, sier Dornelles , gjengitt av Globo.

Etter ti sesonger i Liverpool, fortsatte Lucas Leiva karrieren i Lazio. Midtbanespilleren fikk fem sesonger i Roma-klubben før han returnerte til barndomsklubben Grêmio.

– Det er med stolthet at jeg i dag kan si at Liverpool i dag er mitt hjem. Jeg er stolt over å være engelsk statsborger sammen med familien. Jeg er scouser, skriver Lucas Leiva i et avskjedsinnlegg på Instagram.

36-åringen utelukker ikke en fremtid i fotballen, men han er usikker på hva som skjer nå som skoene er lagt på hyllen.

– Når jeg ser tilbake på egen karriere, ville jeg ikke ha endret noe. Jeg kan gjerne si at jeg kunne vunnet mer og spilt mer, men jeg var i tre klubber med enorm identitet, og jeg endte der (Grêmio) jeg ønsket å avslutte. Jeg tror det vil gi meg mange muligheter i fremtiden, sier Lucas Leiva på pressekonferansen.

Lucas Leiva fikk også 22 kamper for det brasilianske landslaget.