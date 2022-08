Graham Hansen tar pause fra landslaget

Den norske fotballstjernen Caroline Graham Hansen (26) har bestemt seg for å ta en pause fra landslaget.

Det bekrefter hun på sosiale medier.

– Det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Forteller det jeg nå deler med dere. Landslaget har vært en del av livet mitt siden jeg var 16 år. Jeg har vokst opp her. Fått opplevelser, minner og venner for livet, innleder hun.

– Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen. Jeg trenger hvile. Jeg trenger å få hentet meg inn, fortsetter hun.

– Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et «på gjensyn».

Graham Hansen står med 98 landskamper og 44 mål.

Hun skriver i en SMS til TV 2 at det ikke er så mye mer å si om beslutningen nå.



TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen synes det er synd at Graham Hansen velger å ta en pause, men skjønner at belastningen har vært stor.

– Hun har vært en veldig viktig brikke. Hun er den som skaper mest målsjanser for Norge, så det er åpenbart et stort tap. Men hun må være i stand til å prestere. Hvis hun ikke er det, er det viktig å komme seg på beina igjen, sier Gulbrandsen.

Graham Hansen var en del av troppen Norges nye landslagssjef Hege Riise presenterte tirsdag. Nå må Riise klare seg uten en av lagets største stjerner.

Norge spiller de to siste og avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Belgia på bortebane 2. september og mot Albania på Ullevaal 6. september.