Graham Hansen-tall vekker oppsikt: – Urovekkende

– Det er jo urovekkende at de ikke klarer å involvere Caroline Graham Hansen mer enn de gjorde mot New Zealand.



Det sier TV 2s fotballekspert og tidligere landslagsspiller Ingrid Ryland.

For etter tapet mot New Zealand er tallenens klare tale:

Caroline Graham Hansen hadde færre ballberøringer enn motsatt kantspiller Julie Blakstad. Det til tross for at Barcelona-stjernen spilte nesten 45 minutter mer enn Blakstad.

Julie Blakstad ble byttet ut etter 55 minutter. I løpet av denne tidsperioden hadde hun 49 ballberøringer.

Caroline Graham Hansen spilte samtlige 99 minutter. I løpet av denne tidsperioden hadde hun 47 ballberøringer.

– Oi! Det er et godt spørsmål, det er interessante tall du har der. Vi må prøve å få det balansert ut på et vis. Vi har snakket om det innad i gruppen og det er ting vi selvfølgelig skal jobbe med, sier Norges keeper Aurora Mikalsen til TV 2.

20230719. Auckland, New Zealand. Spillerne ankommer trening på treningsfeltet Seddon Fields dagen før åpningskampen mot New Zealand. Forball VM 2023 Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Et av de viktigste våpnene de har

Caroline Graham Hansen skulle etter planen møtt pressen lørdag. men omkring en halvtime før møtet ble det avlyst.

Landslaget meldte i en pressemelding at Barcelona-stjernen var blitt litt sår i halsen og at de ikke ønsket å ta noen sjanser før tirsdagens skjebnekamp mot Sveits.

Landslagssjef Hege Riise bekrefter at de jobber med å få utnyttet kvalitetene til Graham Hansen mer, når TV 2 legger frem tallene fra åpningskampen for henne.

– Sånn har det vel egentlig vært litt sånn jevnt over, at rytmen på venstresiden har satt seg litt bedre. Også før Caroline kom tilbake. Det er ting vi må jobbe med selvfølgelig, sier Hege Riise til TV 2.

PASSET PÅ: New Zealand gjorde det de kunne for å stoppe Norges stjernespiller. Ofte var det to påpassere. Foto: DAVID ROWLAND

Landslagskaptein og Chelsea-stjerne Maren Mjelde tror mye handler om motstandernes frykt for Graham Hansen.

– Kanskje «Carro» er en spiller som blir passet ekstra godt på. Jeg skjønner at man ikke ønsker å få henne rettvendt mot seg én mot én, men kanskje vi må være flinkere til å utnytte slike ting. Det er ting vi ser på og ønsker å forbedre inn mot Sveits-kampen, sier Mjelde.



36 minutter ut i åpningskampen viste Caroline Graham Hansen seg fra sin beste side.

Hun fikk ballen rettvendt og satte fart ned langs siden. New Zealands venstreback var sjanseløs.

Norge-stjernen kom seg helt ned til dødlinjen og la inn. Foran mål var Hegerberg centimeter fra å sende Norge i ledelsen.

– Vi ser når Caroline blir satt opp i situasjoner hvor hun får satt opp fart og utfordret én mot én, så er hun absolutt en av verdens beste på det, sier Ingrid Ryland.

– Det er litt urovekkende når de mangler såpass momentum som mot New Zealand, så burde det å få satt opp Caroline én mot én, være et av de viktigste våpnene de har, sier TV 2s ekspert.



UROMOMENT: New Zealands Ali Riley forsøker febrilsk å henge på Caroline Graham Hansen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Mener Norge må utnytte at Graham Hansen stjeler fokus



Skjebnekampen mot Sveits blir Caroline Graham Hansens 100. landskamp for Norge.

En kamp som avgjør Norges VM-skjebne. Med tap vil Sveits stå med seks poeng. New Zealand kan også potensielt stå med seks poeng om de slår Fillipinene på tirsdag.

For Norge blir det trolig viktig å få benyttet seg av Graham Hansens ferdigheter bedre enn de klarte i åpningskampen.

– «Carro» er en ekstremt god fotballspiller. Hun tar mye oppmerksomhet fra motstanderne. Dersom de legger tre spillere på henne, så åpner det rom for andre. Det er vi må se etter hvert, hvilke rom som åpner seg for oss som vi kan utnytte til å skape sjanser og score mål, sier Guro Reiten til TV 2.



PRESS: Guro Reiten og det norske landslaget har lagt press på seg selv etter den skuffende åpningskampen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Assistenttrener Ingvild Stensland har sett en tendens til at Norge ofte angriper på venstresiden og at de ikke får involvert Graham Hansen så mye som de ønsker.

– Vi har sett en liten tendens gjennom de fleste kampene våre at det har vært mer spill mot venstre. Vi skulle selvfølgelig hatt «Carro» mer på ball, men jeg tror også motstanderne gjør en del grep for å nekte henne ball. Men det er klart noe vi også ser på, vi gjør så godt vi kan for å legge til rette for gode angrep på begge sider.