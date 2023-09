Graham Hansen slår tilbake: – Ufortjent

Norge-Østerrike 1-1



– Jeg føler at vi har fått et kanskje litt ufortjent stempel på oss på at vi klager og syter, sier Graham Hansen til pressen etter Nations League-kampen mot Østerrike.

Under VM fikk fotballjentene mye kjeft. Aftonbladets Johanna Fränden ga dem stempelet «VMs største drama queens».

Tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen sa at det alltid var klaging og syting internt.

Da hun møtte pressen fredag kveld, ble Graham Hansen spilt opp på en kommentar fra NRK-ekspert Carl-Erik Torp med tittelen «nå har ikke spillerne noe å klage over lenger».

Graham Hansen er uenig i at de klager.

– Man sier ifra når man ikke er fornøyd, og det er viktig.

– Jeg føler generelt at hvis en mann sier ifra om at han ikke er fornøyd, blir det tatt som konstruktiv kritikk. Og hvis en kvinne sier det mange nok ganger, blir det klaging og syting. Man har litt vei å gå i samfunnet generelt når det kommer til holdninger til hvordan man oppfatter en kvinnes mening og en manns mening, sier Barcelona-stjernen.

Hun fortsetter:

– Vi må bare fortsette å jobbe på og gjøre det vi kan for å bli bedre som lag. Vi har ikke noe problem med å ta selvkritikk på ting vi kan bli bedre på, og ting man mener at vi burde fått mer hjelp til òg.

– Mange har ment mye om dette landslaget, både på og utenfor banen. Hvilke svar synes du dere gir til de kritikerne i dag?

– Jeg synes vi går utpå der og viser et annet ansikt. Så går det litt opp og ned, men «overall» så burde vi ha klart å score flere mål og gått herfra med en seier. Sånn sett er det bittert, men jeg føler at vi viser vilje, vi viser at vi er et mye bedre landslag enn det vi har fått vist det siste året, og det er uansett en fin ting å ta med seg videre, svarer hun til TV 2.