Graham Hansen sendte Barcelona til Champions League-finale

To norske scoringer i Champions League-semifinalen på Camp Nou.

Barcelona - Chelsea 1-1 (2-1 sammenlagt)

Barcelona-vingen Caroline Graham Hansen scoret det eneste målet i den første Champions League-semifinalen mot Chelsea forrige uke.

I returoppgjøret foran 72.000 tilskuere på Camp Nou scoret den norske angriperen igjen.

Drøyt timen inn i oppgjøret satte Barcelona fart fremover, og ballen havnet ute til høyre hos Graham Hansen, som satte inn 1-0 til vill jubel.

– Jeg mangler ord for den jenta der. Hun sender oss til finalen, sier Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen til TV 2.



– Jeg er ikke akkurat kjent for å score mål. Jeg skylder på at jeg var ute i 4,5 måneder, så jeg har litt å ta igjen. I stedet for å fordele det utover en hel sesong, pøser jeg ut i en kort periode. Det var moro å score. Det er en fantastisk følelse å hjelpe laget til finale, sier Graham Hansen til TV 2.

Bare fem minutter senere utlignet Guro Reiten til 1-1 da hun banket inn en retur, men det ble ikke flere scoringer. Dermed var det Graham Hansen og Barcelona som tok seg til finalen i Eindhoven.

– Vi kom hit med et vanskelig utgangspunkt. 0-1 hjemme, og så møter du verdens beste lag de siste sesongene foran ganske mange tusen. Vi gikk utpå der og ga det vi hadde. Jeg er stolt av gjengen. Vi var nærme, sier Reiten til TV 2.

UTLIGNET: Guro Reiten jubler for sin 1-1-scoring midtveis i andre omgang. Foto: Joan Monfort / AP

Graham Hansen hadde også en ball i mål i første omgang, men scoringen ble annullert for hands.

Norske Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn for Barcelona snaut timen inn i kampen. Landslagsvenninne Maren Mjelde spilte hele kampen for Chelsea.

Det er tredje sesong på rad Barcelona skal spille Champions League-finale.

I finalen venter Arsenal eller Wolfsburg, som spilte 2-2 i den første kampen. Returoppgjøret sendes på TV 2 Play mandag klokken 18.45.