Graham Hansen reagerer: – Det er spekulasjoner

HVA NÅ? Caroline Graham Hansen har skapt store overskriver under årets fotball-VM. Hun reagerer på at folk spekulerer om fremtiden hennes på landslaget.

Caroline Graham Hansen (28) reagerer på at folk spekulerer i landslagsfremtiden hennes. TV 2s ekspert støtter stjernespilleren.

– Jeg skulle selvfølgelig vært foruten og klart å holde følelsene inne, men de tok overhånd og det er menneskelig, sier Graham Hansen til TV 2.

Lørdagens åttedelsfinale endte med VM-exit og 1-3-tap mot Japan.



Utover det sportslige har Caroline Graham Hansens skikkelige utblåsning foran den norske pressen vært et stort tema under årets mesterskap.

28-åringen kom med en tirade etter at hun ble benket i den andre gruppespillkampen mot Sveits. Dagen etter kamp la hun seg flat overfor pressen, med landslagstrener Hege Riise ved sin side.

– Såret

Hun unnskyldte seg også til lagkameratene, først via SMS.

– Så har jeg stått inne for det, og det har vært en fantastisk gruppe som har «backet» og akseptert unnskyldningen også har vi gått videre alle sammen. Det viser at vi er et lag som er gode på å hjelpe hverandre og gjøre det beste ut av det, sier Barcelona- og Norge-stjernen.



Under utblåsingen sa Graham Hansen til Viaplay at hun følte hun hadde blitt tråkket på i ett år.

28-åringen refererte til at hun ble tatt ut av kapteinsteamet, som noe av det første landslagssjef Hege Riise og teamet gjorde etter at de tok over etter Martin Sjögren.

– Noen har vært redd for at det skal bety at du skal ta pause?

– Jeg føler jeg har bidratt mye, så hvis folk sier at jeg ikke vil bidra så blir man litt såret. Men sånn er det, folk får mene hva de vil. Landslaget er det største jeg gjør og det største jeg har gjort, så det er tøft hvis folk, sett utenfra, mener at jeg ikke bidrar.

– Jeg har ikke sagt noe om at jeg ikke vil fortsette, så det er spekulasjoner, slår Graham Hansen fast.



– Rakrygget

Graham Hansen har tidligere hatt pause fra landslaget mellom august 2022 og april 2023.



– Kan du si at du skal fortsette?

– Jeg synes det blir så dumt. Det er litt uro også blir det spekulasjoner. Jeg har ikke gjort noe annet enn å stå opp og frem og å bidra til at nasjonen kommer videre, bortsett fra å kanskje ha reagert på feil måte, svarer 28-åringen.



TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tar Graham Hansen i forsvar.

Etter benkingen mot Sveits har 28-åringen spilt både gruppespillkampen mot Filippinene og åttedelsfinalen mot Japan.



– Hun går ut rakrygget fra dette mesterskapet, spesielt måten hun håndterer kampen i dag på. Hun gjør en mye, mye bedre defensivt jobb enn forventet.

Vil ha Graham Hansen med videre

Gulbrandsen håper at 28-åringen vil fortsette på det norske landslaget. Etter VM-exiten er Norges neste kamper dermed i Nations League mot Østerrike og Portugal venter i september.

– Hun har bedt om unnskyldning, og det er en uvant situasjon for en stjerne i Barcelona å bli benket. Hun har mistet et kapteinsbind, men jeg håper at hun nå går ut og fortsetter å være norsk landslagsspiller, svarer TV 2-eksperten.

Gulbrandsen mener det står respekt av det Graham Hansen gjør.

– Jeg håper virkelig at jeg får se nå at det er norske jenter som fortsatt ønsker å spille på landslaget. Vi er ikke bedre enn det vi er, men vi trenger de beste uansett. Jeg håper virkelig at det blir avslutningen nå og at det ikke blir noe mer drama.