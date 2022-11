Graham Hansen: – Hvordan skal jeg ta deg seriøst?

I podcasten «Their pitch» åpner Caroline Graham Hansen (27) opp om alt fra landslagspausen til skader, sommerens fiaskomesterskap og hennes forhold til media.

Det var i slutten av august at Graham Hansen annonserte at hun ville ta en pause fra landslaget. Belastningen var blitt for stor over tid.

– Det var enkelt for meg, for jeg var så sliten. Jeg var frustrert over at jeg ikke klarte å restituere meg slik jeg ville. Det var, for en gangs skyld, tid for å fokusere på meg selv, sier Graham Hansen i podcasten.

– Det høres kanskje egoistisk ut, men jeg er ikke en egoistisk person, fortsetter hun.

Avgjørelsen kom etter en lang periode der hun hadde slitt med ettervirkningene av hjerteproblemer. Graham Hansen forteller at hun var «supersliten» i forkant av EM. Mesterskapet startet bra, men endte med braktap mot England og et nytt tap i den avgjørende kampen mot Østerrike.

Krass kritikk etter fiasko

De norske landslagsspillerne, og spesielt landslagstrener Martin Sjögren, fikk krass kritikk etter mesterskapsfiaskoen.

Graham Hansen beskriver Sjögren som en god trener.

– Han skapte noe med laget i det som var et generasjonsskifte. Mange hadde lagt opp eller var i ferd med å legge opp da han overtok. Det var ikke en lett jobb, men han kom inn med nye ideer og en ny måte å spille på. Vi hadde et bra forhold, selv om vi også hadde våre opp- og nedturer. Jeg synes de fikk for mye dritt. De burde fått mer anerkjennelse for jobben de gjorde, for de gjorde en virkelig god jobb, sier Graham Hansen.

TV2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen synes det er en merkelig uttalelse fra Hansen. Hun er tydelig på at når man er hovedtrener for et landslag, så er det naturlig at det kommer kritikk når man ikke leverer som forventet.

– Når han som trener gjør de samme tingene i tre mesterskap på rad og ikke lykkes i noen av dem - da er det litt merkelig at det kommer utsagn om at trenerteamet ikke fikk den anerkjennelsen de fortjente.

Hun mener at det er hyggelig at Hansen synes han er en god trener som har fått til mye bra med laget, men at når resultatene ikke viser det, så er det helt naturlig at media og folk er kritisk.

– En landslagstrener skal bli målt på resultater. De setter seg egne målsettinger som lag, og når disse ikke oppnås er det klart man skal være kritiske.

– Jeg kjøper det ikke

Graham Hansen uttrykker også at hun ikke er imponert over måten norsk media dekker kvinnelandslaget på.

– De er der på de store mesterskapene, og de har meninger om landslaget når de ønsker, men de ser ikke det fulle og hele bildet. Hvordan skal jeg ta deg seriøst som journalist eller ekspert når jeg vet at du bare kaster ut meninger når vi gjør det dårlig? spør Graham Hansen.

– Når vi gjør det bra, er vi også dårlige. Det hjelper ikke meg å lese kommentarer om meg selv basert på én dårlig kamp. Vi spilte to dårlige kamper i EM, og så var jeg plutselig en dårlig spiller. Sorry, nei. Spesielt ikke når du ikke ser meg hver dag og ikke ser forskjellene i rollene mine for Norge og Barcelona. Jeg kjøper det ikke, forteller hun.

Må forvente presset

Gulbrandsen forstår frustrasjonen over at det er mesterskap som blir mest dekket, men påpeker at det er slik uavhengig av hvem som spiller.

– Det er slik at mesterskap alltid har vært det som har tiltrukket media fordi det er så stor interesse for det i hele nasjonen. Sånn har det alltid vært, uavhengig av om det er herre- eller damefotball.

Hun påpeker også at det ikke har blitt lagt skjul på at det er en stor nivåforskjell å spille for Barcelona og Norge. Hun mener det er godt anerkjent at landslagsfotball er noe annet enn klubbfotball.

– Men så må man jo forvente at en av landets beste spillere skal kunne løfte Norge i kamper der det trengs. Det presset må man kunne ha på seg, for det gjelder for alle toppspillere i alle ligaer. Slik er det for Messi og slik er det for Graham Hansen.