Graham Hansen avgjorde norsk superduell med drømmemål

Chelsea - Barcelona 0-1 (0-1)

Maren Mjelde, Guro Reiten og Caroline Graham Hansen var de norske representantene fra start i den første Champions League-semifinalen mellom Chelsea og Barcelona.

Og det var Barcas norske stjerne som ble den store spilleren.

Allerede etter tre minutter vartet Graham Hansen med et praktmål. 28-åringen traff meget godt på et langskudd på Stamford Bridge.

– Det er en vanvittig flott scoring. En soloprestasjon, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Fantastisk. Jeg visste at jeg kom til å score når jeg la inn til skudd. Det var en fantastisk følelse, sier Graham Hansen til TV 2.



– En rå prestasjon. For et comeback for hun, sier TV 2s ekspert Ingrid Ryland.

Det var Graham Hansens første scoring i Champions League denne sesongen, som har vært preget av skader.

– Det var akkurat det vi trengte. En «Caro»-spesial, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

– Når man er på benken å ser på er det nervepirrende. En tidlig scoring var det vi håpet på, sier hun.



Senere i omgangen var det en annen nordmann som markerte seg. Guro Reiten trodde hun hadde utlignet for Chelsea, men scoringen ble annullert for offside.

Både Reiten og Graham Hansen fikk ikke lenge etter hver sin store mulighet, men til pause var det Barcelonas ene scoring som talte.

2. omgangen var jevnspilt, med sjanser for begge lag. Nærmest kom Chelsea mot slutten, men stolpen sto i veien.

Like før slutt kom Ingrid Syrstad Engen inn for Barcelona.

Graham Hansens scoring ble den eneste. Det endte 0-1 på Stamford Bridge.

Dermed har Barcelona et godt utgangspunkt før returkampen torsdag neste uke.