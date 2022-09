Godt spissnytt for Norge - Sørloth scoret igjen

Real Sociedad - Espanyol 2-1 (2-1)

Før kampstart hedret Real Sociedad-spillerne Umar Sadiq, spissen som nylig pådro seg korsbåndskade og som sannsynligvis er ute resten av sesongen.

Det betyr at Alexander Sørloth blir enda viktigere på topp for San Sebastian-klubben. Og han tok ansvar allerede i den første LaLiga-skaden uten Sadiq.

Etter 17 minutter scoret han sitt første seriemål for sesongen da han løp inn ledelsen for hjemmelaget. Spissduo Takefuso Kubo presset frem en keeperfeil, og ble hardt taklet av Espanyol-målvakten.

Se scoringen i videovinduet øverst!

Ballen endte opp hos Sørloth, som fikk en enkel jobb med å score.

– Alexander Sørloth har vel sjelden scoret enklere mål, sa TV 2s kommentator Sverre Ruud Ellingsen.

Slenger albuen i motspiller

Landslagspause rett rundt hjørnet

Det var trønderens andre scoring denne uka. Torsdag ble han matchvinner i Europa League i 2-1-seieren over Omania Nicosia.

– Han scoret for lite forrige sesong, og det er en spiller som må komme i gang og løsne for. Det er noe uforløst foran mål. Det må definitivt bli enda mer, og han må komme seg oppover toppscorerlista, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes tidligere i uka.

Det er positive nyheter for det norske landslaget, som skal spille to avgjørende kamper i Nations League den kommende tiden.

Klikket på United-flopp

Aktiv på topp

Gleden var kortvarig, for Espanyol fikk betalt for å teste ut en innøvd cornervariant. Edu Exposito satte inn utligningen bare to minutter etter Sørloths scoring.

Real Sociedad var det beste laget, og sørget for å gå til pause i ledelsen. Brais Mendez ekspederte en fin stikker fra Mikkel Merino i mål.

Sørloth var farlig frempå flere ganger, og kunne fort ha kommet til gode scoringsmuligheter.

Flere mål ble det ikke, og Real Sociedad vant 2-1.