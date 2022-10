Glimt yppet seg mot Arsenal: – Grunn til å være stolte

Bodø/Glimt - Arsenal 0-1 (0-1)

Med åtte seirer og ett tap på de første ni kampene, har Arsenal og Martin Ødegaard hatt en forrykende start på årets Premier League-sesong.

Seiersmarsjen fortsatte oppskriftsmessig med 1-0-seier på Aspmyra torsdag kveld etter en scoring av stortalentet Bukayo Saka i første omgang.

Dermed endte Glimts rekke på 14 strake hjemmeseirer (!) i Europa.

Ødegaard overraskes med joik

Men det skjedde ikke uten at Bodø/Glimt virkelig yppet seg med den engelske ligalederen.

– Bodø/Glimt har all grunn til å være stolte over mye av det de viste i kveld mot serielederen i Premier League. På Emirates var de aldri i nærheten, men i kveld hadde de fortjent poeng, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Arsenal topper gruppen med ni poeng etter tre kamper. Bodø/Glimt og PSV har begge fire poeng, med Eindhoven-laget har to kamper til gode på nordlendingene.

– Jeg sitter med en veldig god følelse. Vår prestasjon var en helt annen prestasjon enn for én uke siden. Det er forskjell på hjemme- og bortebane, men vi fortjente helt oppriktig å få med oss noe, for det kom nok muligheter, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

– Vi er veldig fornøyd med å vinne her, mot et lag som har vunnet de siste 14 kampene hjemme på rad. De fortjener mye ros for det, for det er ikke mange europeiske lag som klarer det, sier Arsenal-manager Mikel Arteta på pressekonferansen etter kampen.

Spesielt i andreomgang var det enkelte ganger smått utrolig at ikke Bodø/Glimt.

– Vi visste egentlig hva som kom. Det var litt irriterende at vi ikke tok mer tak i ballen, og vi slapp til noen sjanser, men det viktigste var at vi vant, sier Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til Viaplay.

– Vi visste det kom til å bli tøft, for vi vet at Bodø/Glimt har kvalitet, spesielt på hjemmebane. De har skapt problemer for gode lag før, så vi var forberedt. Vi skulle gjort det bedre i mange deler av kampen. Vi burde vært bedre både med og uten ball, sier Ødegaard til TV 2.

Enorme Glimt-sjanser

Etter hvilen åpnet Bodø/Glimt klart best, og i løpet av de første 13 minuttene av andreomgang hadde vertene tre svære sjanser til å utligne.

Først kom Amahl Pellegrino alene gjennom i drømmeposisjon, men avslutningen hans ble reddet.

Få minutter var det Ola Solbakkens tur - han dro seg innover og avsluttet, men skuddet gikk centimetere over.

Så kom den aller største sjansen etter 58 minutter. Hugo Vetlesen brystet ballen nydelig ned til Runar Espejord, men på halv volley fra meget god posisjon gikk avslutningen over.

Arsenal kom mer med i oppgjøret utover i kampen, men virket mer opptatt av å kontrollere inn 1-0-ledelsen enn å gå for nok et mål.

Martin Ødegaard startet for øvrig oppgjøret, men landslagskapteinen ble byttet ut etter 70 minutter.

FORTVILTE: Runar Espejord burde utlignet for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Kjetil Knutsen sine menn skaper flere store sjanser på kunstgresset, og han som alltid er så opptatt av prestasjonen må være veldig godt fornøyd med det som ble levert på Aspmyra, sier Jesper Mathisen.

Veggspill åpnet Glimt-forsvaret

Også fra start av i oppgjøret yppet Glimt seg, men etter noen hektiske åpningsminutter var det Arsenal som tok over som det førende laget.

Bedre for Glimts del ble det ikke av at nøkkelspiller Urik Saltnes måtte kaste inn håndkleet etter 12 minutter. Han slet med en strekk i forkant av oppgjøret, men ble friskmeldt på en test like før kampstart. Friskmeldingen varte dessverre for Glimts del ikke lenge.

STARTET: Martin Ødegaard var i startelleveren til Mikel Arteta. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

24 var spilt da Bukayo Saka fikk ballen på høyrekanten. Han slo et veggspill med Sambi Lokonga og var plutselig alene på hjørnet av Glimts femmeter. Marius Høibråten forsøkte å kaste seg inn for å blokkere, men avslutningen gikk via foten hans og i mål bak en sjanseløs Nikita Haikin i Glimt-målet.

Like før halvtimen var spilt kom Amahl Pellegrino alene gjennom etter et langt utspill, men alene med keeper var den vanligvis så treffsikre venstrekanten av det upresise slaget. Sannsynligheten er stor for at. det kunne blitt avvinket for offside dersom ballen gikk i mål.

Uansett var det ikke Bodø/Glimts dagen foran mål - til statsminister Jonas Gahr Støres frustrasjon på tribunen.

MØTTE BARNDOMSHELTEN: Statsminister Jonas Gahr Støre og den norske fotballhelten Harald «Dutte» Berg. Foto: Privat

– Harald Berg var det første idolet mitt som guttunge, fortalte Gahr Støre til TV 2 før oppgjøret

Fra tribunen lot han seg nok imponere av Bodø/Glimt og et fullsatt Aspmyra, men til slutt var det altså gjestene fra London som trakk det lengste strået.