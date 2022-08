Glimt-stjerneskuddet fikk ikke kontrakt − da tok han et utradisjonelt valg

− Det viser at man ikke må innom et akademi og sånt for å ta det siste steget, sier Isak Helstad Amundsen (22) om sin egen spesielle historie.

Bodø/Glimt jakter Champions League-plass onsdag. Dinamo Zagreb - Bodø/Glimt ser du på TV 2 fra 20.30. Kampstart 21.00.

Isak Helstad Amundsen har gjort kometkarriere for Bodø/Glimt i år.

I skadefraværet til Brede Moe har 22-åringen virkelig stått fram i midtforsvaret til Kjetil Knutsens menn– og når Glimt onsdag kveld jakter en plass i Champions League-gruppespillet i en avgjørende bortekamp mot Dinamo Zagreb, kommer lysluggen til å få en helt sentral rolle.

– Om vi får til det, så hadde det vært helt rått. Det er jo Champions League du har drømt om hele veien. Jeg trente med Champions League-ball hjemme i Brønnøysund og drømte meg vekk, sier Isak Helstad Amundsen til TV 2.

STORSPILTE: Isak Helstad Amundsen herjet i det første oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Foto: Mats Torbergsen

At Helstad Amundsen skal spille en så viktig rolle i det som kan bli en historisk Glimt-begivenhet, er det neppe mange som hadde sett for seg for noen år siden.

Fikk ikke kontrakt

Sommeren 2018 tok Helstad Amundsen selv kontakt med Bodø/Glimt og lurte på om han kunne få vise seg fram. Det fikk han lov til, men hovedsakelig på klubbens B-lag. Hos A-laget fikk han bare noen sporadiske sjanser.

Men et halvår senere var ikke Bodø/Glimt nok overbevist til å gi Helstad Amundsen profesjonell kontrakt foran 2019-sesongen.

I stedet for å gi opp Glimt-drømmen, tok Helstad Amundsen da et valg som han kan glede seg lykkelig over i dag: Han fortsatte å trene med Bodø/Glimts B-lag - som da spilte i 3. divisjon - i håp om at det en dag skulle betale seg.

På tampen av sesongen fikk han beskjeden han hadde håpet på: Fra januar 2020 av skulle han få vise seg fram på A-laget.

− Jeg fikk muligheten til å være med på oppkjøringen, og så kom jeg inn mot Sparta Praha i en treningskamp. Det gikk ganske fint. Så fikk jeg kontrakt etter hvert, sier Helstad Amundsen.

− Har du noen gang tenkt at dette ikke kom til å gå?

− Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har hatt troa på det selv hele veien, sier Helstad Amundsen.

− Høyt internasjonalt nivå

En voldsom tro på seg selv og en voldsom treningsvilje: Etter et utlån til Tromsø i fjor, returnerte han i år til Bodø/Glimt der både skader − og hans egne prestasjoner − har gjort at han per dags dato er en nøkkelspiller for et lag som jakter et gruppespill i Champions League.

− Isak på sitt beste nå er på et ganske høyt, internasjonalt nivå. Men så har han en del faser som ikke er like bra. Han er ikke ferdig utlært, men han har tatt flotte steg og har hatt en veldig fin utvikling i Glimt, sier trener Kjetil Knutsen.

Selv må nok Helstad Amundsen klype seg litt i armen av og til. Som 18-åring spilte han 4. divisjonsfotball for Brønnøysund. Onsdag venter Dinamo Zagreb.

− Det er jo litt kontraster, ja. Det er en litt kul historie, som viser at man ikke må komme fra et akademi og sånt for å ta steget. Selv om du har vært innom B-laget eller spilt i 4. divisjon som 18-åring, så er det mulig å ta steget, sier Helstad Amundsen.

− Hva tror du har vært din suksessfaktor?

− Jeg tror det handler om at jeg har vært seriøs siden jeg var ganske ung. Det har alltid lagt i bunn. Og så har jeg nok fått mye god veiledning, sier han.

For selv om Glimts nye stjerneskudd har møtt litt motgang opp gjennom, så har han aldri gitt opp.

− Selv om jeg ikke alltid har fått signalene jeg har ønsket, så har jeg hatt troen. Jeg har stått på mitt og visst hva jeg har vært god for. Da er jeg ganske trygg på at ting løser seg, så lenge man gjør jobben, sier Isak Helstad Amundsen.