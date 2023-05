Glimt stenger – Knutsen fyrte løs: – Vi mister det

BODØ (TV 2): Bodø/Glimt stenger treningen før «slaget om Nord-Norge». Kjetil Knutsen (54) var svært misfornøyd tross seier over Rosenborg.

IKKE FORNØYD: Kjetil Knutsen, her sittende på en ball før kampen mot Rosenborg, var misfornøyd med Glimts prestasjon til tross for seier. Foto: Terje Pedersen / NTB

Serielederne gjennomfører sin siste treningsøkt på Aspmyra mandag før bortekampen mot Tromsø på fotballens festdag 16. mai.

Men den får ingen se. Glimt har nemlig besluttet å stenge treningen for pressen, får TV 2 opplyst, etter sigende for å trene på noen situasjoner som de ikke ønsker offentlig innsyn i.

Kanskje har det noe å gjøre med misnøyen til Knutsen etter 3-2-seieren over Rosenborg lørdag. For selv om alle poengene ble værende i Bodø, var sjefen langt fra fornøyd med prestasjonen:

– Det er en av de mest rotete kampene jeg har vært med på. Det har veldig mye med at vi lar oss stresse opp. Vi klarer ikke lese kampbildet. Det blir ekstremt rotete fotballkamp. Jeg mistet helt oversikten. Hva i ..? Rosenborg er gode til å få oss litt ut av fatning, men her var det mye rart.

Knutsen beskrev det som en veldig vanskelig kamp å lede fra sidelinjen – en «ping-pong-kamp».

– Jeg tror vi kan lære mye av denne kampen her. Vi hadde pratet mye om dette på forhånd, men akkurat i forbindelse med det, så strøk vi i eksamen i dag, sier Knutsen.

– Hva blir nøkkelpunktene å forbedre inn mot Tromsø-kampen 16. mai?

– Det er jo kamp for kamp og hva slags kampbilde det er, men i dag er det fulle tribuner og veldig mye vilje i begge lagene, men det blir for vilt, det blir for én og én. Vi må være lojale mot planen og lojale mot Glimt sitt DNA. Det er kanskje det aller viktigste, sier Knutsen og fullfører:

– Jeg tror ikke det er fordi vi ikke ønsker å være lojale, men vi mister det litt, rett og slett.

TV 2 forsøker å komme i kontakt med Kjetil Knutsen og assistenttrener Morten Kalvenes i Bodø/Glimt etter mandagens stengte trening.