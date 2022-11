Glimt-smell, men får ny Europa-sjanse

Bodø/Glimt kom til kort mot PSV – uten at det gjør noe med Europa-skjebnen.

Bodø/Glimt-PSV 1-2

Arsenal-Zürich 1-0

Glimt er ute av Europa League, men får en ny mulighet i Conference League.

Bodøværingene går nå inn i en playoff-runde. Der skal de møte en gruppetoer fra Conference League om en plass i åttedelsfinalen.

Trekningen gjøres på mandag, og dobbeltoppgjøret spilles i februar.

Disse lagene kan Glimt møte Basel (Sveits) Dnipro-1 (Ukraina) Fiorentina (Italia) Gent (Belgia) CFR Cluj (Romania) Anderlecht (Belgia) Lech Poznan (Polen) Partizan (Serbia)

– Nå ble Bodø/Glimt nummer tre i gruppen, og det er det beste vi realistisk sett kunne forvente med PSV og Arsenal i samme gruppe, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Nå får de prøve seg i Conference League, og der håper og tror jeg vi får se et langt bedre Bodø/Glimt enn det vi har sett den siste uken, fortsetter han.

– Bismak

Amahl Pellegrino følte seg svært trygg på at Arsenal kom til å gjøre jobben – så trygg at han kun sjekket resultatet i kampen i pausen. Toppscoreren klarer ikke å glede seg over avansementet akkurat nå.

– Det betyr ingenting når vi leverer en sånn match. Vi visste at vi hadde stor kjangs til Europa-spill uansett, men jeg føler i hvert fall at vi kunne ha avsluttet med stil, sier Pellegrino til TV 2.

– Det er det eneste som gir en bismak, fortsetter han.

IRRITERT: Amahl Pellegrino mener at supporterne hadde fortjent bedre. Målsniken begynte på benken mot PSV. Foto: Mats Torbergsen

Albert Grønbæk ergrer seg over målene Glimt slapp inn, men ser frem til mer Europa-spill i vinter.

– Det blir fett med Conference League. Da har vi noe ekstra å se frem til når vi kommer tilbake, sier dansken til TV 2.

Sjanseløse

Det var et lite flipperspill i Glimts boks som gjorde at PSV tok ledelsen. Ballen kom raskt på nederlandske Ki-Jana Hoever.

Han nikket den rett i bakhodet på Alfons Sampsted, som på uheldig vis blir oppført med selvmål.

Like etter pause ble de gulkledde straffet på en kontring. Belgiske Johan Bakayoko (19) foran mål. Glimt-innbytter Nino Zugelj pyntet på resultatet på overtid.

Norske Fredrik Oppegård fikk sjansen fra start for PSV. Det var en 20 år gamle venstrebacken, som ble hentet fra Vålerenga, sin tiende kamp for den nederlandske storklubben.

NORSK DUELL: Ola Solbakken møtte Fredrik Oppegård på PSVs venstreback. Foto: Mats Torbergsen

– PSV er et godt fotballag, og i de avgjørende situasjonene viste de sin klasse på kunstgresset. Kjetil Knutsen er nok ikke fornøyd med kveldens prestasjon, kommenterer Mathisen.

– Dette var den tredje kampen den siste uken hvor Bodø/Glimt har vært langt unna sitt beste nivå. Det viktigste i kveld var at Zürich ikke overrasket mot Arsenal, minner han om.

Ikke truet

I London hadde Premier League-lederen grei kontroll mot Ole Selnæs og FC Zürich. Arsenal vant 1-0 etter scoring av Kieran Tierney.

Martin Ødegaard ble byttet inn med rundt 20 minutter igjen.

Zürich kunne fått Conference League-plassen med uavgjort, men da måtte Glimt ha gått på et kjempetap mot PSV på grunn av målforskjellen.