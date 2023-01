Glimt bekrefter: Mvuka har signert for Lorient

Joel Mvuka (20) har signert for Lorient og lånes tilbake til Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt bekrefter at Joel Mvuka har signert en 4,5-årskontrakt med Lorient.

Men han skal ikke spille for den franske toppklubben med det første.

Mvuka lånes tilbake til Bodø/Glimt frem til sommeren. Han kan dermed bidra når bodøværingene skal jakte suksess i Europa Conference League denne våren.

– Å komme til Frankrike, en de fem største ligaene, er nok et fint steg i min karriere. Jeg er stolt over å signere for Lorient. det er en klubb som stoler på unge spillere og spiller attraktiv fotball, sier han til klubbens nettsider.

Ifølge TV 2s opplysninger er Glimt garantert 60 millioner kroner (5,5 millioner euro) for overgangen. Den inneholder også bonuser på over 7 millioner kroner.

Franske Goal var først ute med å rapportere om at Mvuka lånes tilbake til Glimt.

– Han har ikke feilet. Det er fake news, skriver broren Beltran i en SMS til Bergens Tidende etter rapportene om at Mvuka strøk på den medisinske testen.

Tirsdag har franske medier som FootMercato og Ouest-France rapportert at Mvuka strøk på den medisinske testen for Lorient, og at gigantovergangen til nærmere 70 millioner kroner gikk i vasken.

Det stemte altså ikke.