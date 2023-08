Glemmer aldri Istanbul-sjokket: – Haglet mynter og flasker

SIKKERHET: Det er ofte mye politi til stede når Galatasaray spiller kamper. Her fra da Juventus gjestet Istanbul i 1998. Foto: LUCA BRUNO

Tirsdag kveld venter en av Europas mest fryktinngytende heksegryter for Molde. TV 2 har snakket med noen som vet hvordan Galatasaray-supporterne reagerer om ting ikke går deres vei.

Molde går tirsdag kveld ut på en av de mest fryktede arenaene i europeisk fotball.

På Ali Sami Yen Stadium, som har fått sponsornavnet Rams Park, venter om lag 50.000 Galatasaray-supportere.

I potten ligger en plass i Champions League-gruppespillet.

Tidligere Tromsø-trener Steinar Nilsen er en av dem som vet hva som venter moldenserne.

I 2005 ledet han Tromsø-laget som sensasjonelt tok seg videre til Uefa-cupen på bekostning av Galatasaray.

– Man kunne ikke stå så mye ved sidelinjen. Hver gang man beveget seg ut fra benken haglet det mynter, flasker og andre gjenstander, sier Steinar Nilsen og fortsetter:

– Hver gang jeg reiste meg og gikk ut fra benken kom det et bombardement av gjenstander.



Slik husker han det som etter kampen står igjen som et av de største øyeblikkene i Tromsø ILs historie.

SJOKKERTE TYRKERNE: Tromsø-spillerne jubler etter å ha scoret på mektige Ali Sami Yen Stadium Foto: MURAD SEZER

– Vi følte oss skikkelig hatet

Galatasaray har fått ny stadion siden Tromsø besøkte dem i 2005. Nå rommer arenaen omkring dobbelt så mange som den gang.

Selv hadde Nilsen opplevd lignende tilstander i Italia hvor han spilte for Napoli og Milan.

– Likevel blir man jo litt engstelig og bekymret for egen sikkerhet når det hagler ting rundt deg. Man føler seg ikke veldig trygg akkurat der og da, men samtidig hadde jeg opplevd en del galskap tidligere, mimrer Nilsen.

Da kampens dommer blåste av kampen var det bare én ting som gjaldt for Tromsø-spillerne. Å ta en æresrunde var uaktuelt, her handlet det om å komme seg inn i garderoben.

– Vi følte oss skikkelig hatet, sier Steinar Nilsen.

– Alt dreide seg om at Galatasaray skulle lykkes, men da det ikke skjedde var alle vi andre fiender, sier Nilsen som nå jobber som sportssjef i Toppfotball Kvinner.



En annen som var til stede da Tromsø spilte mot Galatasaray var Ole Martin Årst. Han kom med følgende råd på Twitter/X til Molde-delegasjonen som nå er på plass i Istanbul.

Vennlige reisetips til @Molde_FK

om dere skulle slå ut Galatasaray:

- Full sprint inn til garderoben etter kampslutt

- Minst halvparten av de 1500 politifolkene er vennligsinnede

- Ta feiringen hjemme i Molde

- Forbered økt draktsalg til Fenerbache-fans

-Lås døra på hotellet — Ole Martin Årst (@omaarst) August 23, 2023

Årst forteller at opplevelsen på Ali Sami Yen Stadium var ekstrem.

– Det var helt spinnvilt. Det er så galt. Jeg tror det er det villeste jeg har vært med på i hele karrieren når det kommer til stemning, trøkk og frykt. Vi fryktet virkelig returoppgjøret, og det ble mye verre enn hva vi fryktet, sier Årst til TV 2.

GJØRMEBAD: Da lagene møttes på Alfheim gjorde værgudene det de kunne for å sette kjepper i hjulene for tyrkerne. Her er Tromsøs Roar Christensen i duell med Galatasarays Umit Karan. Foto: Erlend Aas / NTB

– Et tap vil sette sinnene i kok

En annen som vet hvordan Galatasaray-supporterne oppfører seg er Martin Linnes. Han var på deres side i fem og en halv sesong før han returnerte til Molde.

Han tror det er hjemmelaget som vil være i mest trøbbel om Molde skulle ta seg videre på bekostning av tyrkerne.

– Jeg tror vi kommer til å slippe billig unna, men jeg tror Galatasaray-spillerne får en tung uke og kanskje til og med måneder. For det vil være en kjempeskrell og en skandale her. Vi har halt å vinne, mens de har alt å tape, sier Martin Linnes til TV 2 dagen før kampen.

Avansementet lever i beste velgående for Molde, selv om de gjorde det veldig vanskelig for seg selv da de slapp inn et mål på overtid sist.

Molde er avhengig av seier. Noe som potensielt kan sørge for kaostilstander i den oransje-røde delen av Istanbul.

– Et tap vil sette sinnene i kok, sier Linnes som har erfart både gode og vonde dager i Istanbul.

