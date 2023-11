Gladmelding: – Telefonen hadde eksplodert

AZ Alkmaar-spiller David Møller Wolfe (21) ble tatt ut i landslagstroppen for første gang.

– Det er sinnssykt stort. Utrolig stolt, sier David Møller Wolfe til TV 2 etter landslagsuttaket.

Den tidligere Brann-yndlingen var på trening med AZ Alkmaar da landslagssjef Ståle Solbakken tok ut troppen.

– Da jeg var ferdig på trening, så hadde telefonen eksplodert med varslinger, forteller Wolfe.



Det er første gang 21-åringen er med i den norske A-troppen, som neste uke møter Færøyene hjemme og Skottland borte.

Solbakken antydet også at det er gode sjanser for at debuten kommer.

ROSER WOLFE: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Han er en frisk, ung kar med litt ledertype-potensial, sier Solbakken til TV 2.

– Vi skal ikke legge det på ham når han kommer inn her, men han er veldig læringsvillig, uredd og god med ballen, og jeg tror også at han har med i seg. Det blir et spennende bekjentskap når Birger (Meling) er skadet, sier landslagssjefen.

– En veldig gledelig overraskelse

Wolfe setter pris på Solbakkens ros.

– Det er selvfølgelig fine ord å få. Jeg må si det selv at jeg kan være en ledertype. Har i hvert fall vokst til å bli det. Jeg har hatt kapteinsbindet i en kamp for U21 og føler jeg er en ledertyper der. Jeg liker å ta ansvar, sier han.



– Det er jo det alle drømmer om å få en kamp med flagget på brystet. Nå må jeg bare holde meg frisk, så er det bare å glede seg, sier David Møller Wolfe.