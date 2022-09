Gjorde spådom til skamme: – Slutter aldri å bli imponert

DRØMMEDEBUT: Det ble et minne for livet for 17 år gamle Antonio Nusa tirsdag, da han først debuterte - og deretter scoret for Club Brugge i Champions League. Foto: Luis Vieira

Det ble et minne for livet for 17 år gamle Antonio Nusa tirsdag, da han først debuterte - og deretter scoret for Club Brugge i Champions League.

Bare Barcelonas stjerneskudd Ansu Fati har vært en yngre målscorer i Champions League.

Toppspilleutvikler i Stabæk Gaute Larsen skrudde på Porto - Club Brügge da bortelaget begynte å score mål. Da øynet han debut for sin tidligere elev.

– Da han kronet innhoppet med scoring var jeg helt i ekstase. Det er utrolig moro.

Larsen sendte melding både til Nusa selv og moren for å gratulere gratulerte.

– Han svarte i dag tidlig at det var fantastisk morsomt og takket for melding. Jeg får snakke mer med han når det roer seg litt, sier Larsen.

STOLT: Toppspillerutvikler i Bryne Gaute Larsen har fulgt Antonio Nusa tett de siste årene. Foto: Johansen, Carina

– Han er så uredd

Da Nusa var i Stabæk, var Larsen hans tetteste støttespiller - og fulgte han tett opp.

Han lot seg spesielt imponere av en fryktløs gutt som så ut til å glemme at han spilte på en stadion som tar 50.000 tilskuere.

– Man vet det er noe unge drømmer om, og plutselig er dem der. Han har knapt fylt 16 år, og han er så uredd. Det ser ut som den mest naturlige tingen i verden, og han er trygg på seg selv.

– Jeg er så imponert og stolt, sier den tidligere treneren.

Gjorde spådom til skamme

– Selv om han er en ydmyk og rolig gutt, så har han frekkheten som han tar ut på banen.

Det sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah, som fikk stjerner i øynene etter drømmedebuten i går.

– Jeg slutter aldri å bli imponert av Antonio. Kanskje dumt å si det, men jeg er ikke overrasket. Han tar stadig nye nivåer, og får det nesten til å se enkelt ut. Han både trives og tørr å være på den store scenen.

Han spilte sammen med Nusa i Stabæk forrige sesong før salget til Belgia. Der tok den daværende 16-åringen sin plass, og tidvis herjet med Amankwah og co.

– Jeg kjenner det igjen fra Stabæk. Han fikk voksne til å se ut som amatører. Folk var redde for å møte ham én mot én, inkludert meg selv. Vi snek i køen for å slippe å møte ham, ler den tidligere stopperen.

5 år skrev jeg her. 5 mnd tok det. Herregud. Største talentet jeg noensinne har sett på kloss hold https://t.co/xqz20w1RRE — yiaman (@yiaman) September 13, 2022

Han kom også med en spådom som Nusa gjorde til skamme.

– Jeg skrev på Twitter i vår at jeg sa at jeg om fem år kunne si til sønnen min at «han har jeg spilt med». Det ble fem måneder det.