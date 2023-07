– Gjør desperat forsøk på å sikre seg Kane

Det er en ny vending i sagaen om Harry Kane, og Chelsea er i ferd med å selge nok en spiller. Her er torsdagens fotballrykter.

Tottenham har tilbudt Harry Kane en ny kontrakt, melder The Guardian. Skriver han under, blir lønnen økt betraktelig fra de nåværende 2,7 millioner kronene i uken han tjener nå.

Kane selv skal ikke ha noe hastverk med å ta en avgjørelse. England-kapteinen er sterkt linket til Bayern denne sommeren. Nåværende kontrakt går ut neste sommer.

Onsdag ble det rapportert at Thomas Tuchel skal ha vært på besøk i London for å overtale Kane om å komme til München.

Chelsea har skuflet vekk en haug av spillere i sommer, og neste ut i rekken ser ut til å være amerikanske Christian Pulisic. AC Milan skal ifølge Daily Mail ha økt budet til rundt 220 millioner kroner.

Manchester Uniteds keepersituasjon er enda ikke avklart. Nå forbereder de et bud til Ajax på Andre Onana på 453 millioner kroner, melder Fabrizio Romano.

Det er ikke bare Lionel Messi og Sergio Busquets som kan bli gjenforent i Inter Miami. Det har vært rykter rundt Andres Iniesta, og nå kan også Jordi Alba slutte seg til MLS-klubben, skriver The Athletic.

Arsenal-utlånte Florian Balogun imponerte stort for Reims i Ligue 1 forrige sesong. Prislappen hans skal være på rundt 600 millioner kroner for interesserte klubber, melder Sky Sports.

Etter at Leicester noe sensasjonelt rykket ned fra Premier League, står stjernene i kø til å forlate mesterne fra 2016. Newcastle leder kappløpet om Harvey Barnes, med Aston Villa og Tottenham snusende bak, skriver The Guardian.

Chelsea ser på ingen måte ut til å avslutte kjøpefesten. Nå planlegges det for et bud på nærmere en milliard kroner for Brightons Moisés Caicedo, rapporterer Football. London.

London-klubben skal også snuse på Southamptons stortalent Romeo Lavia, melder Sky Sports.

Aston Villa og Everton er begge lystne på å sikre seg Leeds-unggutt Wilfried Gnonto, melder Football Insider.