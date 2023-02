– Gir assosiasjoner til lynsjing

I Real Madrids tap for Mallorca fikk Vinicius junior svært tøff behandling, noe som fikk storavisen Marca til å skrive «Vinis helvete på Mallorca».

Ikke ble han bare taklet gang på gang på ferieøya, men igjen måtte han tåle nedlatende kommentarer fra motstanderlagets supportere. Ifølge avisen AS kunne man høre «Du er en ape», fra tribunen.

Det er langt ifra første gang den unge brasilianeren har blitt servert lignende fraser. Ifølge The Athletic startet rasismen i El Clasico i 2021, og har siden dukket opp med ujevne mellomrom.

– Jeg tror mørke spillere som er veldig gode, har mye personlighet og spiller «flashy» fotball er ekstra utsatt for rasisme, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Før et Madrid-derby i Copa del Rey nylig hang en dukke i Vinicius-drakt fra en bro, tilsynelatende satt opp fra Atlético-fans.

– Det er virkelig en grusom form for rasisme og hets mot en enkeltspiller. Når det skjer mot en mørk spiller, vekker det assosiasjoner til lynsjing. Denne dukken er blant den verste gesten man kan gjøre mot en spiller, sier Finstad Berg.

– Det er en utrolig primitiv del av rasisme. Det disse supporterne spiller på, er jo selve grunnlaget for slaveri, sier hun.

Har etterlyst hjelp

Vanligvis rolige og beherskede Carlo Ancelotti tok stjerneskuddet sitt i forsvar på en pressekonferanse denne uken.

– Hva er det han må forsvare seg mot? Problemet er hva som skjer rundt Vinicius. Det er spansk fotball som har en utfordring vi må løse. Han kan ikke skyldes på, han er offeret av noe jeg ikke skjønner, sa Ancelotti.

Både med- og motspillere har uttrykt støtte på sosiale medier til 22-åringen, som selv har vært en pådriver for å få til endringer i Spania.

UTTRYKTE SEG: Carlo Ancelotti snakket Vinicius' sak denne uken, og rettet hardt skyts mot de som mener stjerneskuddet er problemet. Foto: SUSANA VERA

The Athletic skriver at Vinicius har ønsket at det spanske fotballforbundet skal gjøre mer for å beskytte ham. De skriver også at han hadde håpet på mer støtte fra Real Madrid.

Offentlig har ikke Vinicius sagt mye, men i høst la han ut et innlegg på Twitter hvor han adresserte rasismen.

– Gleden av at brasilianere som har suksess i Europa irriterer folk, sa han da.

Blitt et «bytte» for fans

I Madrid-derbyet feiret Vinicius scoring med dansing og da fikk han brutale tilrop og gjenstander kastet mot seg i retur. Tidligere den dagen spredte videoer av Atlético-supportere som sang «Du er en apekatt» seg.

Det viser at rasismen fortsatt har fotfeste i Spania, mener Mina Finstad Berg.

– I Spania er det mindre rom for å vise seg frem som en artist for mørke spillere. Da blir det veldig tydelig med Vinicius, for han er superstjerne og spiller for Real Madrid - et lag halve Spania elsker å hate. Fordi han er den han er, kan han bli et «bytte» for fans, sier sportskommentatoren.

Hun nevner andre land som også har lignende utfordringer på fotballtribuner.

– Vi har sett det i Italia, land i Balkan, England også. Det er egentlig veldig mange land. Fotballen vil alltid speile samfunnet rundt, og da får vi se slikt på tribunene, dessverre.

Mest felt

Da Brasilianeren fikk et gult kort på tampen av omgangen i Mallorca-kampen, tok frustrasjonen overhånd. Men han ble også taklet og lagt i bakken en rekke ganger på ferieøya.

Ifølge statistikkleverandøren Opta fikk Vinicius ti frispark, noe som er det høyeste en Real Madrid-spiller har skaffet siden Isco i 2013.

Denne sesongen har Vinicius blitt felt hele 79 ganger på ulovlig vis i LaLiga. Det er mest i de fem store ligaene i Europa - 20 mer enn Brasil-kompis Neymar, melder Opta.

– Det handler stort sett om at han er en dribleving. Han elsker å utfordre og har masse fart. Det er nok hovedgrunnen til at han har en spillestil som kan provosere forsvarsspillere. Spiller man som en artist, så blir man taklet mye, sier Mina Finstad Berg.