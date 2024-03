Gikk glipp av ellevill bonus etter Champions League-exit

Napolis kontroversielle president, Aurelio De Laurentiis, gjorde det han kunne for å motivere spillerne før tirsdagens oppgjør mot Barcelona.

Barcelona-Napoli 3-1 (4-2)

Se Robert Lewandowski sin praktscoring i videovinduet øverst!

Barcelona manglet flere stjernespillerne da Napoli gjestet den katalanske hovedstaden.

Fra benken måtte Leo Skiri Østigård se laget sitt slite stort mot den spanske stormakten. Spesielt mot to unggutter født i 2007.

Fremme på banen herjet supertalentet Lamine Yamal (16), mens bak på banen herjet Pau Cubarsi (17).



Allerede etter 17 minutter ledet Barcelona 2-0, men 15 minutter før pause reduserte gjestene.

Kampen levde ut over i andreomgang, men ti minutter før slutt punkterte Robert Lewandowski kampen med en vakker scoring.

UTE: Victor Osimhen og Napoli er ute av Champions League. Foto: Albert Gea / Reuters.

Spillerne ble lovet ellevill bonus

I et intervju med CBS Sports før kampen røpet Napolis mildt sagt kontroversielle president, Aurelio De Laurentiis, at spillerne spilte for mer enn avansement.



Presidenten hadde nemlig gitt spillerne en ekstra motivasjon før kampstart.

– Du sier det er en viktig kamp, er det derfor du gir ti millioner euro til spillerne om de vinner? spurte reporteren.

– Du er veldig godt informert, svarte Napolis president.

– Stemmer det?

– Det er faktisk mer enn ti millioner euro, sa De Laurentiis før han lo.

SJEFENE: Barcelonas president Joan Laporta og Napolis president Aurelio De Laurentiis under kveldens kamp. Foto: Albert Gea

Pangstart

Men om bonusen ga motivasjon eller ekstra nerver, det er vanskelig å si. Men starten på kampen tydet på det sistnevnte.

For mellom minutt 15 og 17, scoret Barcelona to mål.

– Barcelona har ikke med Pedri eller Frenkie de Jong, noe som gjør at de går glipp av kontroll, men det får de igjen i fart, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Barcelonas fartsfylte åpning på kampen.

Dermed så det ut til å bli en svært tøff kveld på jobben for italienerne. Men de ga ikke opp.

Etter 30 minutter forvillet Napolis midtstopper Amir Rrahmani seg opp i Barcelonas boks. Kosovaren så ut som en spiss da han iskaldt sørget for Napolis første mål.

Ti minutter før slutt var det duket for en Barcelona-spesial.

Ilkay Gündogan spilte Sergi Roberto gjennom. Spanjolen trillet ballen inn foran mål, der kunne Robert Lewandowski enkelt score kampens fjerde mål. En praktscoring av hjemmelaget.

– Dette er Barcelona-spill fra den øverste skuffen! Det er guttene med rutine som gjør det, det er guttene som har danset før, utbrøt Langli.

Kampen endte 3-1 til Barcelona. Dermed er Leo Skiri Østigård og Napoli ute av Champions League, mens Barcelona ligger i bollene når kvartfinalene trekkes fredag.