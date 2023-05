Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid venter for Champions League-jagende Alexander Sørloth. Ingen problem, sier pappa Gøran.

– Det løsner vel i dag, ler Gøran Sørloth.

Det så lenge ut til at topp 4 nærmest var i boks for Real Sociedad og Alexander Sørloth. Men utover våren avga laget en del poeng, og inviterte flere lag med i jakten på Champions League-plass.

– Det har vært litt opp og ned for laget og Alexander. Det var en periode hvor det har sett seigt ut, samt stang ut på uflakskontoen. Litt klassisk at det blir verre for spissen på laget, sier Gøran Sørloth, som også peker på skader som en faktor til formduppen i vår.



Den tidligere landslagsstjernen og Alexanders far ser likevel antydninger til at pendelen begynner å snu for sønnen og laget - i grevens tid.

Tirsdag kveld kommer selveste Real Madrid på besøk til San Sebastian. Avspark er klokken 22, og kampen sendes på TV 2 Play.

– Laget har vært for «heit» på avslutningene og det har vært for mye individualisme. Nå ser de ut til å være på gang, det er tryggere og mer fremoverrettet. Det er veldig avgjørende, sier 60-åringen.



TV 2s LaLiga-ekspert Simen Stamsø-Møller er langt på vei enig med den tidligere Rosenborg-helten.



– Han ble matet med de pasningene han liker best tidligere i sesongen. Da fikk han litt bedre muligheter. Det har vært marginer og mangel på kvalitet på leveranse og seg selv. Han er ikke i superform som tidligere denne sesongen.



Optimistisk

Alexander Sørloth har imidlertid måtte finne seg i en plass på benken oftere de siste kampene. Men det lar han seg ikke stresse over.

– Han har lagt til en ny dimensjon i tankegangen, som gjør at han er avslappet og fokusert, til tross for å være på benk. Nå syns jeg han ser mer lett på tå ut, sier pappa.



PAPPA: Gøran Sørloth er optimistisk på sønnens vegne. Foto: Terje Pedersen

En Sørloth i målform kan fort være forskjellen på om Real Sociedad klarer topp 4 som betyr spill i Champions League neste sesong.

Med seks kamper igjen er Villarreal den nærmeste utfordreren, de ligger fem poeng bak.

Der er imidlertid stor forskjell på lagene. I tillegg til Real Madrid skal Real Sociedad også møte Barcelona og Atlético Madrid i avslutningen. Villarreal møter også sistnevnte, men ellers er det overkommelige lag på papiret.

– Topp 3-lagene har jo lite å spille for, så jeg tror ikke det er det verste. Villarreal har mange kamper mot lag som kjemper for å unngå nedrykk. Jeg er rolig i forhold til Real Sociedads sjanser, sier han.



PÅ BEDRINGENS VEI: Alexander Sørloth jubler for én av hans ti LaLiga-scoringer denne sesongen. Foto: ANDER GILLENEA

– Kjempesuksess

Det tror han også sønnen er. Nå håper han klubben ikke lar seg stresse av å se Villarreal bak seg.

– Jeg håper klubben setter det kravet for seg selv. Selv om de mer eller mindre har sikret plass i Europa, er det en helt annen verden når det kommer til Champions League, sier Gøran Sørloth.



Det er ti år siden sist Real Sociedad var i Champions League.

– Klarer de Champions League-plass er denne sesongen en kjempesuksess. Sørloth har absolutt vært en viktig bidragsyter til det, sier Stamsø-Møller.

Han tror de kan bite fra seg mot Real Madrid som må klare seg uten Karim Benzema, Vinicius, og Luka Modric.



– De har en brukbar sjans. Både med tanke på at de tar i mot Real Madrid hjemme, men også muligheten de har for å ta fjerdeplass. Real har i tillegg cupfinale til helgen og så Champions League uka etter, sier TV 2-eksperten.

Går mot Tyskland-retur

Det er fortsatt i det blå hva som skjer til sommeren. Utlånet fra RB Leipzig går ut etter sesongen.

– Han trives veldig godt på en fantastisk plass. Nå er fokuset på å gjøre det best mulig ut sesongen. Først da vet man behov og etterspørsel. Akkurat nå må man bare vente, sier han.



Med to sesonger på utlån til San Sebastian må det fort bli «enten eller». Enten permanent overgang til Real Sociedad, eller ingenting.

– Utgangspunktet er at han skal tilbake til RB Leipzig. Han har jo vært utlånt to sesonger, så det ligger i kortene at han per nå reiser tilbake.

RETUR? Alexander Sørloth har kontrakt med RB Leipzig til sommeren 2025. Foto: ROLF VENNENBERND

Alt i alt kan Alexander Sørloth se tilbake på en god sesong i Real Sociedad, med tosifret antall scoringer.



Det skjer samtidig som Erling Braut Haaland sprenger rekorder. TV 2-kommentator Endre Olav Osnes mente Sørloths prestasjoner er undervurdert.

Gøran Sørloth tror bare Haalands herjinger gagner sønnen fremfor at det går ut over sønnen på et vis.

– Alexander setter pris på Erling. Det åpner seg jo noen dører for norske spisser som gjør det bra. Det er bare plusser, og selvfølgelig artig å se hvor fantastisk og ekstrem Erling er.