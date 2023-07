Går knallhardt ut etter vraking - dette svarer Riise

Saken oppdateres!

Caroline Graham Hansen måtte spille en uvant innbytterrolle mot Sveits. Norge-stjernen innrømmer at hun er veldig skuffet.

– Det er mye jeg vil si, men som man kanskje må bite i seg. Jeg føler jeg er blitt tråkket på i ett år, sier Graham Hansen til Viaplay.

– Man snakker om at man skal stå sammen som lag og som nasjon. Jeg føler at det siste året har jeg bare tatt i mot. En viss respekt trodde jeg at jeg hadde opparbeidet meg.

Til TV 2 utdyper den norske stjernen, som var svært lite involvert i åpningskampen, om hvordan de siste dagene har vært.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har vært noen tøffe dager. Jeg er ikke enig i begrunnelse eller at man blir satt ut på den måten. Sånn er det. Jeg kan ikke lage noe kaos uansett hvor mye man vil det. Jeg vil ikke være en bitter egoist som kun tenker på seg selv, sier Graham Hansen til TV 2.

Norges Caroline Graham Hansen tar frispark under VM-kampen i fotball mellom Sveits og Norge. Foto: Lise Åserud

Vingen startet på benken i nøkkelkampen mot Sveits og kom inn etter 55 minutter.

– Det sier seg selv at man blir frustrert. Det sier seg selv at man blir frustrert. Man blir sint og man blir lei seg.

– Er det andre ting enn det sportslige som er grunnen til vrakingen?

– Jeg tror jeg skal la det ligge til etter mesterskapet. Jeg tenker at vi i Norge har en tradisjon for å putte alle i samme bås. Janteloven står sterkt.

– Hvordan er forholdet ditt til trenerteamet?

– Profesjonelt. Det sier seg selv at det ikke er på topp akkurat nå.

Landslagssjefen svarer

Overfor TV 2 forklarer Hege Riise vrakingen:

– Alle spillere vil starte kamper. Jeg gjorde en vurdering på det vi har jobbet med over lang tid, helt siden vi kom. Å finne balanse i laget og avstander. Det var viktig å ha som utgangsposisjon, da vinner vi noe og taper noe. Det viktigste i dag var at laget fungerte, vi står godt og bedre. Vi mangler selvfølgelig den seieren, for å være helt fornøyd, sier Riise til TV 2.



Graham Hansen uttalelser om at hun føler seg tråkket på er ikke noe Riise vil si for mye om.

– Det tror jeg ikke at jeg skal kommentere. Det får stå for Carro om hun har sagt det, jeg har ikke hørt det eller sett det. Det kan jeg ikke forholde meg til, sier Hege Riise.



Hege Riise gir sine instruksjoner under 0-0-kampen mot Sveits. Foto: Abbie Parr

– Det er ikke noen reaksjon. Jeg gjør en avgjørelse som er til det beste for laget. Det er min jobb, jeg gjør det og står for det i dag. Det er vel det

Riise fikk også spørsmål om det var andre grunner enn det taktiske bak vrakingen,

– Det er det overhodet ikke, sier Riise.

Til TV 2 sier landslagssjefen at hun var storfornøyd med Graham Hansens innhopp.

– Hun er fantastisk. Drar av og slår innlegg. Hun gjør det vi vet hun kan. Det var et veldig fint innhopp.