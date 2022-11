Går hardt ut mot rykter og løgner: – Hold kjeft!

Da tårene og gleden etter at plassen i Toppserien var sikret hadde lagt seg, kom John Arne Riise (42) med en tirade.

Etter en høydramatisk kvalikkamp mot Øvrevoll-Hosle kunne Avaldsnes juble for seier i ekstraomgangene, som gjør at klubben holder seg i Toppserien.

Ekstra deilig ble det for trener John Arne Riise, som var tydelig rørt etter at plassen var sikret. Men det har vært en tøff sesong for Riise på Karmøy.

For etter mye smil, latter og humor ble tonen en annen da han fikk spørsmål om hvordan 2022 som Avaldsnes-trener har vært.

Riise tok helt av: Her ser han vinnermålet

I sitt første år som trener for et kvinnelag føler John Arne Riise at det er folk som har forsøkt å stikke kjepper i hjulene.

– Jeg kom til damefotballen i januar, og alle visste at jeg kom til å skape fokus og løfte kvinnefotballen. Det har vært skriverier hver helg om kvinnefotballen, og det er synd enkelte skal ødelegge, og snakke ned hverandre, i stedet for å løfte kvinnefotballen i samme retning, sa han bare minutter etter oppturen.

Rykter og løgner

Tidligere har han nevnt at det har vært mange rykter rundt han, og til TV 2 har han uttalt at Haugesund, som han bor i, er den «verste » ryktebyen han har opplevd.

Dette tok han opp igjen etter kvaliktriumfen.

– Det er alltid noen som skal prøve å skape unødvendige løgner og rykter om meg og alt annet. Det er utrolig kjipt å høre.

Hva og hvem det gjelder går ikke Riise nærmere innpå.

– Jeg vet eksakt hvem det er. Det er kjipt å vite at ikke alle sammen i Toppserien, kvinnefotballen står sammen og løfter oss og får likestilling og samme fordeler som herrefotballen. Det er synd. Det er et svar tilbake til noen av dem.

Han ber de han sikter til å «holde kjeft».

– Vi som klubb står sammen i mot det. Det er synd at folk er negative og ikke skal løfte. Har de ikke noe fint å si, så hold kjeft. Hvis du ikke liker meg eller laget mitt, hold kjeft, tordnet han.

STORT SETT GOD STEMNING: John Arne Riise kunne slippe jubelbrølet løs. Avaldsnes skal spille i Toppserien neste år. Foto: Jan Kåre Ness

– Nå skal vi nyte

Champions League-vinneren fra 2005 legger ikke skjul på det siste året har vært utfordrende. I fjor ble det slutt med konen Louise Angelica Riise, og i januar flyttet han alene uten til Haugesund. Som Avaldsnes-trener har det blitt mye tap.

– Dette året har vært det tøffeste jeg har hatt, men nå føler jeg meg uovervinnelig, sa han.

De unge Avaldsnes-jentene har betydd mye for mannen med flest landskamper for Norge.

– Nå skal vi nyte, og ikke bry oss så mye om skriverier, rykter og folk som skal baksnakke om ditt og datt. Det var ikke så mange som trodde dette, sier 42-åringen.