– Går fra en professor til en vikarlærer

I en elendig sportslig sesong har Chelsea ett eneste håp til å redde det hele fra å være katastrofalt: Å vinne Champions League.

Først ble Thomas Tuchel sparket tidlig i sesongen.

Deretter Graham Potter etter ellevteplass i Premier League og tidlige «exiter» fra Liga- og FA-cupen.

Nå er klubblegenden Frank Lampard hentet inn for å styre Chelsea inn til en brukbar slutt på sesongen.

– Å være her som en manager, når jeg for én uke siden ikke visste at jeg skulle være her, er en stor ære. Jeg er heldig som får lede dem i Champions League, sier Lampard på pressekonferansen.

SPARKET: Graham Potter har overlatt managerposten til Frank Lampard. Foto: Mark Pain

Fra professor til vikar

Sist han var manager for Chelsea endte det med sparken. Nå får Lampard sjansen til å revansjere seg som sjef på Stamford Bridge.

– Ansettelsen var overraskende egentlig, men samtidig var det kanskje ikke så idiotisk. Det var en giftig atmosfære mot Potter, og prosjektet passet ikke. Lampard inn resten av sesongen er ikke det dummeste de kunne gjort, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Han hadde nok ikke fått jobben om det var for at han var Chelsea-legende. For fansen er dette en populær greie, men for meg er dette sinnssvakt. Chelsea går fra en universitetsprofessor til en vikarlærer.

For Lampards del kan sesonginnspurten bli litt som en audition for sin egen fremtid. Etter et mislykket opphold i Everton må nok 44-åringen gjøre underverker for å sitte lenger enn til juni.

Klar beskjed om fremtiden

Thorstvedt tror ikke noe som helst kan gi Lampard fornyet kontrakt.

– Det er bare fem kamper i Champions League, så han er nødt til å få et kraftig oppsving i ligaen. Det er utopi å håpe på topp fire, men kanskje kan det bli en Europa League-plass. Selv det er nok ikke nok - i tillegg til Champions League-triumf.

For elleve år siden var det nemlig en lignende situasjon i Chelsea. Da André Villas-Boas ble sparket i mars 2012, tok assistenten Roberto di Matteo over ansvaret for de resterende kampene.

Løpet var kjørt for lengst i Premier League (sjetteplass), men under Di Matteo sjokkerte Chelsea og gikk til topps i Champions League.

Da fikk italieneren jobben permanent. Nå tror Erik Thorstvedt at Chelsea har lært.

– Uansett hva som skjer, så kan jeg ikke tenke meg til at de skal beholde ham. Tenk om han beholder jobben og det går dårlig. Dette må være en midlertidig løsning, sier TV 2s ekspert tydelig.

SJOKK-TRIUMF: Vikar-manager Roberto di Matteo ledet Chelsea til topps i Champions League etter finaleseieren over Bayern München i 2012. Foto: Kerstin Joensson

– Mer underholdende

Comebacket i sjefsstolen for London-klubben var tannløst, for Chelsea tapte for Wolverhampton på påskeaften.

Nå venter kanskje en av de tøffeste oppgavene som finnes - Real Madrid på Santiago Bernabeu.

– De hadde hatt bedre sjanse med Potter, tror jeg. Real Madrid er svære favoritter her. Chelsea har et bra lag med mange gode spillere, men det er vanskelig å finne ut hvem og hvordan de skal spille.

Thorstvedt tror det likevel kan bli jevnt.

– Det blir nok mer underholdene med Lampard, og sannsynligvis flere mål begge veier. Nå er de nødt til å være mer konservative. Chelsea var jo bedre mot Dortmund i forrige runde, så de kommer nok ikke til å bli slaktet.