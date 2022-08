Gamlesjefen tok kontakt med Graham Hansen etter frafall

Onsdag kom nyheten om at Caroline Graham Hansen (26) har bestemt seg for å ta en pause fra landslagsfotball.

Via sosiale medier beskrev Barcelona-stjernen en hverdag med en kropp som trenger hvile og et tungt hjerte som har måttet fatte denne avgjørelsen.

– Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et «på gjensyn», var blant formuleringene verdensstjernen benyttet i sitt emosjonelle innlegg på Instagram.

En av dem som har vært tettest på Graham Hansen den siste perioden er Martin Sjögren.

TETT DIALOG: Martin Sjögren snakker med Caroline Graham Hansen under en EM-kamp i juli. Foto: Gareth Fuller

I løpet av sin tid som norsk landslagssjef gjorde han kantspilleren til en del av teamet aller tettest på seg selv i spillergruppen.

– Vi har hatt et ekstremt tett samarbeid. Vi gjorde Caroline til kaptein og hun hadde en veldig drivende rolle i kapteinsteamet, så jeg vet akkurat hvor mye det betyr for Caroline å representere Norge.

– Vi håper virkelig det er på gjensyn, sier Sjögren til TV 2.

Han har selv vært i kontakt med Graham Hansen onsdag, og ytret sin sympati med situasjonen.

– Jeg ville bare sjekke at alt var okei med henne, sier gamlesjefen.

Rent sportslig betyr Graham Hansen-pausen at den nyansatte landslagssjefen Hege Riise må klare seg uten en av sine aller beste spillere de neste kampene.

Riise og Norge møter Belgia 2. september og Albania 6. september i siste del av VM-kvaliken.

MÅ ERSTATTE: Hege Riise har tatt ut sin første tropp som landslagssjef. Nå som Graham Hansen har meldt forfall må Hege Riise finne en erstatter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi er kjempelei oss for at hun ikke er klar, men har full respekt for at helsa er viktig, sier Hege Riise til TV 2.

Hun fikk vite om pausen kun få minutter før Graham Hansen delte det på sosiale medier.

– Vi var på besøk hos Caroline i Tolouse da de spilte en turnerning der og hadde en kjempefin fotballprat. Signalet var at hun var sliten, men utover det var det ikke noe om at et forfall skulle komme.

Forfallet ble meldt dagen etter Riises første landslagsuttak.

– Timingen har ikke noe å si. Det er sånn at når man kjenner at nok er nok og må si i fra er det uavhengig av et uttak. Så skal vi gå i dialog og bidra til at pausen kan bli så kortvarig som mulig, sier landslagssjefen.

– Vi mister en stjernespiller med ekstreme ferdigheter. Det kan vi ikke erstatte, men vi må erstatte henne med en annen god spiller med litt andre ferdigheter i tilsvarende rolle. Det skal vi se på nå, sier Riise.

KRYSSER FINGRENE: Tidligere landslagssjef Martin Sjögren krysser håper stjernespilleren snart er tilbake på landslaget. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Nå krysser tidligere landslagssjef Sjögren fingrene for at Norge kvalifiserer seg til VM i løpet av den neste drøye uken og at Graham Hansen returnerer til det mesterskapet som går av stabelen allerede neste sommer.

– Forhåpentligvis er det ikke det siste vi ser av Caroline på landslagsnivå, og jeg håper virkelig at hun er med i det neste store mesterskapet.

– Det vil være synd for kvinnefotballen om hun må stå over, for mesterskapene fortjener de aller beste spillerne. Og Caroline er blant dem, sier svensken.

OPPDAGET I FJOR: Graham Hansens hjerteproblemer ble oppdaget da Sjögren ledet landslaget i 2021. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Graham Hansens hjerteproblemer ble første gang oppdaget under en VM-kvalifiseringskamp mot Polen under Sjögrens ledelse høsten 2021.

Undersøkelser og operasjon i Barcelona fulgte, og Norges store stjerne stod over landslagssamlinger - blant annet Algarve Cup - i etterkant av dette.

– Caroline og jeg hatt en veldig tett dialog om hennes status. Hun takket nei, og vi var enige om at hun ikke skulle være med på alle samlingene siden det, og jeg har veldig stor respekt for den situasjonen Caroline er i.

– Jeg kjenner til store deler av problematikken, og man må respektere at Caroline velger å ta en pause og ha det største fokuset å seg selv. Så får vi håpe at hun kommer tilbake, sier han.

– Caroline er en fotballspiller på aller høyeste nivå, og hun har et toppnivå som ingen andre har, om jeg skal være helt ærlig. Så det er kjedelig når spillere med den kvaliteten ikke vil eller kan være med lenger, sier eks-landslagssjefen.

Han var selv i en situasjon der han gjennom store deler av sin tid som sjef for Norge måtte klare seg uten Ada Stolsmo Hegerberg, som stod utenfor landslagsfotballen mellom høsten 2017 og våren 2022.

– Jeg har selv vært med på dette i min periode som landslagssjef, så jeg lider med Hege med tanke på at hun ikke får muligheten til å ha med de beste spillerne.

– Så det er tøft, for reelt sett så påvirker det jo slagkraften ganske reelt. Samtidig må man bare forholde seg til slikt som landslagssjef, for sånn kan det jo være, sier Sjögren.