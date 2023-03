Gamlesjefen med Haaland-oppgjør: – Jeg er veldig overrasket

FORSVARER GAMLEELEVEN: Marco Rose slår tilbake mot Erling Braut Haalands kritikere. Her snakker han med nordmannen under en kamp mot Besiktas i Champions League i september 2021. Foto: Murad Sezer / Reuters

Haaland har scoret 28 mål på 26 kamper i Premier League for City.

I Champions League står han med fem mål på fem kamper.

Likevel har flere engelske medier og TV-eksperter satt søkelyset på jærbuen: Jamie Carragher har antydet at Haaland valgte feil klubb, mens Thierry Henry har hevdet at Manchester City er mer forutsigbare med ham på laget.

Det får gamlesjef Rose, som trente Haaland både i RB Salzburg og Borussia Dortmund, til å riste på hodet.

– Hvis dere ikke vil ha ham, send ham til meg, sier Rose til TV 2 før returoppgjøret mellom hans Leipzig og Manchester City tirsdag kveld.

– Mye vanskeligere

– Jeg tar ham! Selv bare for de ti siste kampene, og så kan dere få ham tilbake. Men ja, jeg er veldig overrasket over det, for jeg elsker ham og han er en veldig bra fyr og en god spiller, sier han om den engelske Haaland-debatten.

Nå er Rose trener for RB Leipzig, og til tross for at nordmannen står på motsatt side tirsdag kveld, kommer han med en engasjert forsvarstale.

– Han har scoret 28 mål på 26 ligakamper. Hvis du tar bort de målene, vet jeg ikke hvor Manchester City ville vært på tabellen. Jeg skjønner ikke hva vi snakker om her, sier Rose og fortsetter:

– Erling Haaland er en av de ypperste spillerne og spissene i verden. I fjor spilte selvsagt City med en mer tilbaketrukket nummer ni, men for meg er de mye vanskeligere å spille mot nå.

Se Manchester City – RB Leipzig på TV 2 Play fra klokken 20.00 tirsdag!

Tyskeren forklarer sitt synspunkt:

– For man vet ikke: De kan spille langt eller kort, de har flere muligheter. De kan spille vegg med Erling eller sende ham for å true bakrom. I Leipzig spilte de, jeg vet ikke, i ti minutter med mye tålmodighet når de hadde ball. For meg er de mer komplette nå.

Lang prat i gangen

Pep Guardiola har etterlyst at Haaland involverer seg mer i det oppbyggende spillet. For Rose er det bare et tidsspørsmål før den legendariske manageren finner den perfekte Haaland-oppskriften.

– Jeg tror at hvis han er her ett år til og blir mer vant til hva Pep ønsker, så kan ting bli veldig, veldig, veldig bra med Erling, Pep og Manchester City, sier han.

Det er tre uker siden Leipzig og City spilte 1-1 i den første åttedelsfinalen i Champions League. I gangene på Red Bull Arena, like utenfor garderoben til bortelaget, ble Rose og Haaland stående lenge og snakke.

– Hva snakket dere om?

– Om livet hans her. Han føler seg bra. Han trives med laget, byen, fansen. Han mener han gjorde den rette avgjørelsen med å komme hit, sier Marco Rose til TV 2.

I det første oppgjøret mellom lagene var Haaland anonym, med kun én halvsjanse og et kroppsspråk som til tider tydet på frustrasjon over at han ikke oftere ble spilt fri av lagkameratene.

Manchester City jakter fortsatt sitt første Champions League-trofé, noe Pep Guardiola minnes på foran hver kamp i turneringen. Det er nå hans syvende forsøk som manager for de lyseblå.

– Jeg unner Pep å vinne Champions League. Men kanskje ikke i år, sier Rose og blir møtt med latter fra journalistene i salen på Etihad Stadium.