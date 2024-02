Ga Mbappé stryk – så svarte han

Se hva som fikk Morten Langli til å reagere i videovinduet øverst!

PSG - Real Sociedad 2-0

PSG har satt på cruisekontroll i hjemlig liga, hvor de leder med elleve poeng etter 21 kamper. 15 seire og ett tap.

I Champions League tok de seg så vidt videre fra «dødens gruppe».

De var «heldig» da de som gruppetoer trakk Real Sociedad i åttedelsfinalen.

Da lagene gikk til pause med 0-0 mente TV 2s ekspert at det ikke var en overraskelse, for laget som har jaget Champions League-tittelen siden de fikk qatarske eiere i 2011.

– Vi må ikke snakke om PSG om om de er verdens beste fotballag. De leder den franske ligaen suverent, men de haltet seg videre i Champions League. De har ikke noen klare referansepunkter i egen liga, hvor de er suverene.

– Jeg er overhodet ikke overrasket over at de ikke leder her.



Reprisen viste feil av dommeren før mål

Lederstjernen Kylian Mbappé som kanskje er inne i sin siste PSG-sesong, sendte hjemmelaget i ledelsen like etter pause.

– Det er et feil idømt hjørnespark i situasjonen før, sa Langli.

Han hadde helt rett.

Reprisen viste at ballen gikk via PSG-spiller Bradley Barcola og situasjonen burde gitt utspark til Real Sociedad.

Istedenfor ble det gitt hjørnespark til PSG, som i neste situasjon skaffet seg et nytt hjørnespark, som igjen ledet til kampens første mål.

– Vi har etterlyst ham hele kamp, så vipps er Mbappé der, utbrøt TV 2s kommentator Haakon Thon.

Hans mål nummer 31 denne sesongen.

– Det var begge deler i dag. Det var rene treff og det var dårlige treff. Men han er helt vital for dette laget, uten ham hadde de ikke vært mye offensivt, sier Langli.

Ga Mbappé stryk i pausen

Etter kun fem minutter fikk superstjernen Kylian Mbappé muligheten til å gi PSG en drømmestart, men alene med Álex Remiro, bommet franskmannen.

Det fikk Morten Langli til å reagere.

– Den avslutningen er for svak.

– Det er et sleivspark. Er du verdens beste spiss, så skal den sitte klokkerent på foten. Bang! Rett i hjørnet, da leder PSG. Slike krav er vi nødt til å sette. Det er en elendig avslutning, sa Langli engasjert.

Mbappé svarte da han sørget for 1-0.

– Når du har den statusen som han har, da må du tåle mye dritt. Jeg leste en artikkel om hva han hadde gjort etter VM, han har ett mål i snitt … Hva mer kan man forvente? Sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Kort tid senere doblet Bradley Barcola ledelsen, da han vakkert tuppet inn kampens andre mål.



Dermed har PSG et strålende utgangspunkt før returoppgjøret som spilles 5. mars.