Fyrer løs mot United: – Kaos

Manchester United har fått en elendig start på sesongen. Ni poeng på sju kamper i Premier League, hvor fire av kampene har endt med tap. Blant annet hjemme for Brighton og Crystal Palace.

Det fører til støy rundt klubben. I et intervju med Piers Morgan på TalkTV er Zlatan Ibrahimovic kritisk til det som skjer på Old Trafford.

– Blir dominert

Svensken spilte i United mellom 2016 og 2018, og mener det er urovekkende at de røde djevlene fortsatt ikke er i stand til å kjempe om de største trofeene.

– United må vinne, de må kjempe for å vinne hver eneste tittel de kan, men nå blir de dominert av Manchester City, og situasjonen er helt annerledes, sier Ibrahimovic i intervjuet, som er gjengitt av The Sun.

Han mener stemningen blir desperat så fort klubben ikke innfrir forventningene.

– Alle har et ansvar for å nå de målene. Man må finne rett vei, og så gi alt. Det trengs en plan, et prosjekt, men så føles det som om det legges en plan og så blir det kaos så fort resultatene svikter, sier svensken, som blir 42 år i dag.



Peker på erfaring

Heller ikke manager Erik ten Hag slipper unna. Ibrahimovic er kritisk til den nederlandske sjefen.

– Å komme fra Ajax til United, som han gjorde, er en stor forskjell. Jeg har jo selv vært i begge klubber. Det kreves en helt annen disiplin.

– Ajax er en talentklubb. De har de beste talentene, men ikke de største stjernene, og hva er egentlig erfaringen til denne treneren? Han har trent unge talenter, så kommer han til United, som krever en helt annen mentalitet, sier han.

Den svenske spissveteranen, som la opp etter forrige sesong, antyder at stillingen til ten Hag må vurderes om ikke resultatene kommer.

– Spillerne i United skal jo være de største stjernene, og da kan du ikke behandle dem på samme måte. Hvor mye tid skal man gi manageren?

– Det avhenger selvsagt av eierne, hva de ønsker, men hvis du lytter til supporterne så har man ikke mye tid, fordi de vil vinne. Akkurat det forstår jeg godt, siden de er vant til å vinne og ønsker å fortsette med å vinne, sier Ibrahimovic.



Manchester Uniteds sesongstart er den verste på 34 år. Innlendingen på gruppespillet i Champions League var heller ikke den beste med 3-4-tap borte for Bayern München.

– Ja, vi må vinne, sier nederlenderen til TV 2.