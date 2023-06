Fyrer løs mot landslaget: – Jeg gir beng, jeg!

Norge-Skottland 1–2

– Vi står her gang etter gang etter gang og snakker om utvikling og at vi er blitt bedre mot etablert (forsvar). Jeg gir beng, jeg, i om vi er bedre mot etablert hvis ikke det gir oss nok sjanser, innleder Solveig Gulbrandsen svært engasjert.



42-åringen, som har 183 kamper landskamper, er alt annet enn imponert av spillet mot Skottland.

Hun etterlyser én egenskap i det norske laget.

– Vi skaper egentlig ikke nok sjanser i første omgang, heller. Det er kjempevanskelig å møte Skottland når de ligger i 5-4-1. Men hvor kyniske er ikke de? De ligger nå på toppen av gruppen. Vi må begynne å lære, mener Gulbrandsen.

– Selv om vi har Haaland og Ødegaard, har vi ikke et landslag i mesterskapsklasse. Det har vi vist gang etter gang. Vi må begynne å bli mer kyniske, fortsetter hun.



Rett før Skottlands første scoring reagerte Gulbrandsen på hvordan Norge lå med laget.

– Jeg sa at «nå er vi halvhøye». Når vi har slitne folk, og har trøbbelet med stopperparet som vi vet om, må vi si «sorry, vi legger oss ned», slik Skottland gjør i hele første omgang. Vi må ta hensyn til hvor vi står, mener hun.

SKUFFELSE: Erling Braut Haaland var borte hos Leo Skiri Østigård etter tapet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer KNUST: Venstreback Birger Meling satte seg ned på gresset da tapet var et faktum ... Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer ... mens kaptein Martin Ødegaard nærmest vred seg i smerte. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer

– Hadde nesten lyst til å grine

Egil «Drillo» Olsen er også sterkt kritisk til førsteomgangen.

– Jeg hadde nesten lyst til å grine, sier trenerlegenden.

– De skaper bare én målsjanse og virker ikke interessert i å vinne kampen i det hele tatt. Så må Ståle ha sagt noe fornuftig i pausen, for det ble bedre. Første halvdel var ikke så gæren, fortsetter Drillo, som understreker at «skuffende bare er forbokstaven» etter kollapsen.

KRITISK: Drillo likte ikke det han så av landslaget, kanskje særlig i første omgang. Foto: Fredrik Varfjell

Henning Berg, som har 100 kamper med flagget på brystet, er klar på at leveransen mot Skottland var langt under pari.

– Spillemessig er det langt under hva det skal være for et norsk landslag. Det vet Ståle selv. Alle vet det, sier stopperlegenden under TV 2s sending.



Bergs dom over «Prosjekt Solbakken»

Han medgir at det blir tøft å komme seg til EM i Tyskland neste sommer.

– Hvor står prosjekt Ståle Solbakken?

– De skal slite med å komme seg til sluttspillet. Det er klinkende klart, svarer Berg, og fortsetter:

– Det er et vanskelig prosjekt. For du har noen superstjerner som Ødegaard og Haaland som drar opp forventningene og tro rundt omkring, og som har respekt hos motstanderne som tar stort hensyn til dem, sier Berg.

– Så har vi et kanskje lag som er litt ujevnt besatt. Men det er fortsatt gode fotballspillere, synes jeg. Det som var skuffende i dag, var at de ikke var bedre til å spille sammen.

– Ikke ofte

Berg utdyper:

– Timingen … Solbakken, Meling og Aursnes på venstresiden, det var ingen felles forståelse.

Han understreker at det noen ganger funket på Ødegaard og Sørloths side, men at det ikke var ofte.

– Hvor ofte fikk vi satt opp Haaland i boks? Noen få ganger, men ikke nok. Det spillet syntes jeg var skuffende. Så vet vi at det er forskjell på å spille mot et lavtliggende Skottland i 5-4-1 enn borte mot Spania som presser og åpner seg litt.

– Hver kamp er forskjellig. Men at vi ikke var bedre i angrepsspillet vårt i dag, at vi ikke skapte flere sjanser, at vi ikke scoret flere mål … for på 2–0 vinner vi den kampen her, slår Berg fast.



Ekspertkollega Morten Langli var rystet etter fiaskoen:

Solbakken: – Det tyngste

Norge ligger på fjerdeplass i gruppen etter tre spilte kamper, åtte poeng bak gruppeleder Skottland.

Spania er bare to poeng foran, men har én kamp mindre spilt. I tillegg er Georgia tre poeng foran med like mange kamper spilt.

– Det er det som er det tyngste, er at vi skal stå med mange flere poeng. Men det gjør vi ikke, og det ansvaret har jeg. Jeg sa det til gutta: Vi må ikke lage noe «blame game». Jeg tar det fulle og hele ansvaret, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

SLAGEN GJENG: Ståle Solbakken og hans assistenter kunne knapt tro sine egne øyne da Norge raknet mot Skottland. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han fortsetter:

– Så må vi vite at det er fem kamper igjen. De må vi bruke så godt som mulig og tenke utvikling. Men dette er en resultatbransje, og vi har satt oss selv i en veldig vanskelig situasjon. Spesielt med tanke på tirsdagen. Det å mobilisere til tirsdag, med tanke på det som skjedde nå, både mentalt og fysisk og ikke minst med tanke på varmen – det blir ikke bedre. Vi har en kjempejobb å gjøre foran tirsdagen.

