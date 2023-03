Fyrer løs mot egen manager: – Forstår det ikke

Tottenham - Milan 0-0 (0-1 sammenlagt)

– Denne sesongen har vært, unnskyld språket, dritt, fordi jeg ikke har fått spilt, sa Richarlison til ESPN Brazil etter kampen.

Tottenham tapte 1-0 mot Milan i første del av åttedelsfinalen. Onsdag var det klart for returoppgjøret på Tottenham Hotspur Stadium og trener Antonio Conte hadde som mål å komme videre til kvartfinalen. Slik gikk det ikke, da stillingen endte 0-0 og Milan gikk videre.

Richarlison kom til klubben fra Everton forrige sommer for 60 millioner pund, men hans første sesong for Tottenham har bestått av skader og inkonsekvent form, noe som har gitt ham lite spilletid.

Onsdag ble han byttet inn med 20 minutter igjen av kampen.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg var innbytter. Det gikk bra med to seiere mot West Ham og Chelsea. Plutselig blir jeg benket. Mot Wolverhampton fikk jeg spille fem minutter. Jeg spurte om hvorfor, men fikk ingen svar.

RØK UT: Tottenham klarte ikke å ta seg videre til kvartfinalen etter 1-0 tapet sammenlagt mot Milan. Foto: JUSTIN TALLIS

Conte hinter om exit

– Kontrakten min går ut i juni, vi får se. Det kan hende de vil sparke meg før sesongslutt, sa Tottenham-trener Antonio Conte til Italiensk TV etter kampen.

Han svarte ikke på spørsmålet om han ville gå med på ny avtale som trener, men bad om tid og tålmodighet.

– Jeg synes situasjonen er klar og rettferdig. Det er bare ett år og tre måneder siden jeg startet. Jeg sier alltid at vi trenger tid og tålmodighet, sa han.

Conte forstår at supporterne er utålmodige.

– Jeg er veldig lei meg ovenfor supporterne for at vi ikke vinner. Jeg forstår at de ikke har tålmodighet siden det er lenge siden Tottenham har vunnet noe, men jeg kan love at vi skal fortsette å jobbe og prøve å forbedre oss.

PÅ VEI VEKK? Antonio Conte hintet etter kampen om en mulighet for at Tottenham sparker han før sesong slutt. Foto: PAUL CHILDS

– Lett å si det er bekmørkt

Erik Thorstvedt, TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper, ser ikke lyst på fremtiden for klubben. Han tror Tottenham snart må se seg om etter både ny manager og stjernespiss.

– Det er lett å si det er bekmørkt, men historisk har ikke Spurs vært en klubb av Champions League-format. Men nå har de vært oppe og snust og smakt på det, sier Thorstvedt om gamleklubben.

– Jeg tror det er tolv kamper igjen med Conte på sidelinjen og jeg tror det er tolv kamper igjen med Harry Kane på topp. Hvem skal ta over? Hvor går denne klubben nå?

– Hvorfor tror du det er tolv kamper igjen med Kane?

– For halvannet år siden var det Manchester City, men da ble han. Nå tror jeg at han tenker at han har vist lojalitet og at nok er nok. Jeg tror ikke han vil sitte ved enden av karrieren uten å ha vunnet noe som helst. Jeg tror klubben skjønner at de ikke klarer å holde ham om han går skikkelig inn på det nå. Jeg tror personlig at han kommer til å gå.

– Et annet scenario: Mauricio Pochettino kommer inn. Fansen vil ha ham tilbake, et romantisk prosjekt. Men, nå har de forsøkt vinnerskallene, de som skulle få inn vinnermentaliteten. Først José Mourinho, så Antonio Conte. Men de vinner ikke og de spiller heller ikke god fotball. Kanskje Harry Kane kan bli lokket av noe slikt som det. Å bli med på en ny gjenoppbygging av laget. Jeg tviler på det.