Fullt Liverpool-raseri etter straffesituasjon: – Den er billig

Det kokte over da Arsenal fikk straffesparket som sikret seieren. Etter kampen har en irritert Jürgen Klopp mer dårlig nytt til Liverpool-fansen.

Arsenal-Liverpool 3-2

Med omtrent 20 minutter igjen gikk Gabriel Jesus i bakken etter en duell med Thiago Alcantara.

Dommer Michael Oliver ga straffe til Arsenal – til Liverpool-stjernenes store forskrekkelse.

Se situasjonen som fikk det til å koke over i Nyhetene i vinduet øverst!

Thiago vendte seg mot dommeren i vantro. Så, da spillerne diskuterte situasjonen med dommeren, ga Jordan Henderson og Arsenal-spiller Gabriel en liten puff til hverandre.

Granit Xhaka stod like vei. Da føk sveitseren og Henderson i tottene på hverandre. Liverpool-stjernene strømmet til for å skille kamphanene.

RASENDE: Her forsøker Darwin Núñez og Kostas Tsimikas å dra Granit Xhaka bort fra en illsint Jordan Henderson. . Foto: ADRIAN DENNIS

Straffesparket ble ikke omgjort av VAR. Bukayo Saka holdt nervene i sjakk og fikset seier for Arsenal.

Klopp med dårlig nytt

Jürgen Klopp irriterer seg over to ting.

– I situasjonen rundt straffen skulle vi selvfølgelig ha klarert. Nå har jeg sett det, og jeg tror dere kan se for dere at jeg ikke synes at det er en klar straffe. Den er veldig billig, sier Liverpool-manageren til BBC.

Tyskeren har heller ikke godt skadenytt å komme med. Både Trent Alexander-Arnold og Luis Díaz måtte ut.

Alexander-Arnold fikk seg en heftig trøkk i ankelen, mens Luis Díaz så ut til å ha smerter i kneet etter en duell.

STEMPLET: Trent Alexander-Arnold spilte videre etter en heftig trøkk i ankelen, men måtte ut i pausen. Foto: PETER CZIBORRA

– Han (Alexander-Arnold) er skadet, dessverre. Luis Díaz også. Det ser ikke bra ut for noen av dem. Det er prikken over i-en, sier Jürgen Klopp sarkastisk til BBC.

Mikel Arteta forteller om en «livlig» pauseprat.

– Alt var bedre i andre omgang. Organiseringen og timingen i presset: Vi vant hver duell og hver andreball. Jeg var veldig fornøyd med det, sier Arsenal-sjefen til Sky Sports.

Ligalederen er nå 14 (!) poeng foran Liverpool på tabellen. TV 2s ekspert mener at Merseyside-klubben nå er avskrevet i tittelkampen.

– For Liverpool handler det utelukkende om å få CL-spill også i 2023, mener Yaw Amankwah.

Praktfullt av Ødegaard

58 sekunder. Det stod på kampuret da Gabriel Martinelli plasserte ballen forbi Alisson Becker, og Martin Ødegaard nettopp hadde slått en utsøkt pasning mellom stopper og back.

Målet er det raskeste Arsenal har scoret på elleve år i Premier League.

– Ødegaard får ballen i sin drømmeposisjon. De pasningene der er det ikke mange andre spillere i verden som er bedre på, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Pasningen fra Ødegaard er perfekt vektet, og det må den også være om den ikke skal bli stoppet av Liverpool-forsvaret, påpeker han.

Se assisten i Sportsnyhetene under:

Liverpool slo tilbake etter en drøy halvtime, i en omgang som var preget av tøffe taklinger og dueller. Luis Díaz serverte utskjelte Darwin Núñez ballen foran mål.

Uruguayaneren var i ekstase over sitt første mål for klubblaget siden ligaåpningen 6. august.

Saka satte inn 2-1 like etter pause. Roberto Firmino utlignet for Liverpool umiddelbart, før Saka fikset seieren fra straffemerket.