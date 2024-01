Full splid mellom supportergruppe og Obosliga-klubb: – Dolket i ryggen

For tre dager siden la Moss FKs supportergruppe Kråkevingen ut et innlegg på Facebook om at de hadde fått inn nye luer med Moss FKs logo.

I dag kom det et nytt innlegg.



Med tittelen «En veldig kjedelig beskjed», hevdet supportergruppen at Moss FK, hadde informert dem om at de hadde engasjert en advokat ettersom supportergruppen selger effekter med Moss FKs logo.

I innlegget hevdet de at de hadde blitt informert av Moss Fotballklubb om at klubben hadde engasjert advokat på grunn av at de solgte supportereffekter med Moss FKs logo.



Dette avkreftet klubben noen timer etter Kråkevingens innlegg.

I en pressemelding mandag skriver Moss FK følgende:

«Moss Fotballklubb ønsker også å poengtere at vi ikke har engasjert eller har ønsker om å engasjere juridisk bistand i denne saken».



I et intervju med TV 2 mandag kveld gjentar supporterleder, Daniel Rajah Sriskantharajah, ordene han hevder å ha blitt fortalt tidligere mandag,



– Han (Christian Blad Ausland, daglig leder i MFK) sa at klubben hadde engasjert advokat siden vi ikke hadde sluttet å selge supporterartikler med deres logo på. Det er så rett frem som det blir, sier supporterlederen til TV 2.

MELLØS STADION: Moss FK spiller sine kamper på Melløs stadion. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Klubben svarer: – Det er helt feil

TV 2 har snakket med daglig leder i klubben, Christian Blad Ausland, som benekter at han har sagt til supporterlederen at klubben har engasjert en advokat.

– Det er helt feil.

Han viser til at klubben og Kråkevingen i desember hadde et møte, hvor supportergruppen satte spørsmålstegn til klubbens eierskap til logoen.

Da skal det ha blitt nevnt at dersom det var usikkerhet rundt dette, så måtte man kanskje få juridisk bistand for å få svaret på spørsmålet.

– Så du har ikke sagt til Sriskantharajah i dag at klubben har engasjert en advokat?

– Nei, jeg har ikke sagt annet enn hva som ble snakket om i desember. Det er det vi har snakket om. Jeg har ikke sagt at vi skal hyre en advokat.

I møtet i desember skal det ha blitt poengtert at Kråkevingen måtte innhente godkjennelse fra klubben før de solgte nye produkter med klubbens logo. Det skal ikke ha blitt gjort før de fredag la ut nye produkter på Facebook-siden sin.

Derfor skal klubben nå ha bedt supportergruppen stanse salget inntil en godkjenning foreligger.

TROFASTE SUPPORTERE: Kråkevingen her fra NM-kampen mot Lillestrøm i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Supporterlederen føler seg dolket i ryggen

Sriskantharajah på sin side føler det blir laget et bilde av ham som løgner.



– Jeg blir mildt sagt frustrert, all den tid de maler meg som en løgner. Jeg har gjort alt jeg kan for klubben i flere år, også blir jeg behandlet slik. Da kan de heller innrømme at de gjorde en feil, så ordne opp etterpå. At de skal dekke over ved å lyve om det, synes jeg er barnslig.

– Frykter du at denne hendelsen kan skape splid blant supportere og klubben?

– Helt klart. Med denne oppførselen viser klubben at supporterne ikke er så viktige.

– For din egen del, hvordan føles det å havne i denne situasjonen?

– Nei, det er ekstremt skuffende. Klubben i mitt hjerte har satt en dolk i ryggen på meg, jeg synes det er helt utrolig, sier supporterlederen.

Klubben og supportergruppen har nå planlagt å møtes på torsdag for å løse opp i konflikten.

TV 2 har spurt Ausland om han frykter dette vil skape splid mellom klubb og supportere.

– Jeg tenker vi skal diskutere det på torsdag, sier Moss FKs daglige leder.

Moss spiller til daglig i Obosligaen og havnet forrige sesong på tiendeplass.