Full debatt om 17. mai-tog: – Nesten så jeg ikke tror det jeg hører

Tirsdag fra kl. 17.00: Se fotballfesten på 16. mai på TV 2 Play.

Hvorvidt Brann-spillerne skal gå i 17. mai-tog i Bergen sentrum, har blitt et hett diskusjonstema etter tidligere Brann-spiller Jonas Grønner stilte seg uforstående til planen i BA.



Bakgrunnen er at cupfinalen, der Brann møter Lillestrøm, spilles kun tre dager etter nasjonaldagen.

Under mandagens Fotballfeber-sending fikk daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, spørsmål rundt Brann-spillernes deltagelse i 17. mai-toget tre dager før cupfinalen.



– Vi legger til rette for at spillerne skal være en del av 17. mai-feiringen som alle andre. Vi tror det er kjempeviktig både for byen og for klubben, sier Kalvenes til TV 2.



POSITIV TIL 17. MAI-PLANENE: Christian Kalvenes forteller at de har tatt grep for å unngå for stor slitasje før cupfinalen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han forteller at de har tatt grep for å optimalisere 17. mai-feiringen med helgens cupfinale i bakhodet.

– De møter på stadion på morgenen, så blir de busset ned til området de skal gå fra. Vi har vanligvis en times ventetid i sentrum før de begynner å gå. Nå tilpasser vi slik at vi kommer cirka når toget begynner å gå. De kommer til å gå gjennom løypa, før de blir busset opp igjen, sier Kalvenes.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah langer ut mot eksklubbens valg.

– Jeg synes det er helt hårreisende, nesten så jeg ikke tror det jeg hører. At fokuset skal være på noe som helst annet enn å gjøre slitne bein og hoder klar for sesongens viktigste kamp, er vanskelig for meg å forstå, sier eksperten.

I TV 2s Eliteserie-podkast Spiss Vinkel, utdyper Amankwah sitt syn på saken og mener det ville være helt utenkelig for Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen å gjøre det samme:

– Uforståelig

Han har selv lang fartstid som fotballspiller, og har spilt i klubber som Brann, Stabæk og Sandefjord.

REAGERER: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Brann prioriterer helt feil. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg tror ikke folk som ikke har spilt fotball på det øverste nivået forstår, sier Amankwah og peker på følgende problematikk:

– Det å skulle tråkke rundt i dressko eller joggesko, folk som skal ta bilder og det ene og det andre er feil fokus og feil inngang. Det stjeler mer energi enn det gir inn mot en krevende cupfinale.

– Det bør de gjøre!

Lillestrøm-assistent Petter Myhre var i det spøkefulle hjørnet da han ble spurt om Branns 17. mai-togdeltagelse i Fotballfeber-sendingen:

– Jeg synes de bør gjøre det. Jeg synes de bør gå i trange dressko og litt for varm dress – gjerne bunad. Så det støtter jeg hundre prosent.

Lillestrøm, som står på den andre banehalvdelen under cupfinalen, har ingen tradisjon med å gå i tog på nasjonaldagen.

De skal bruke tiden på å restituere, og å være med familie og venner.

FORNØYD: Lillestrøm-assistent Petter Myhre støtter at Brann-spillerne skal gå i tog på nasjonaldagen, kun tre dager før de møtes til dyst i cupfinalen på Ullevaal Stadion. Her med LSK-spiller Gjermund Åsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På en pressekonferanse mandag fikk også Norges landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om 17. mai-diskusjonen i Bergen.



– Hvis de ikke er bedre trent enn det, så … det tror jeg de tåler. De får heller ta litt kortere runder, sa Solbakken.

Når Amankwah blir konfrontert med at det er tradisjon for spillerne å gå i tog, svarer han kontant:

– Det er en tradisjon, men Brann har og en tradisjon på å være en underpresterende klubb. Nå peker mange piler riktig retning, men at klubben skal overstyre trenere og spillere som egentlig ikke har lyst å gå i dette toget, er bare tull.

– Er du sikker på at trenere og spillere ikke har lyst å gå?

– Det er jeg ganske sikker på når jeg ser måten de uttaler seg på, svarer Amankwah.

– Plasser dem på et lasteplan

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt lanserer en mulig løsning for 17. mai-problematikken til Brann:

– Det finnes biler som kjører i dette toget. Jeg mener det går an å plassere spillerne på et lasteplan og kjøre de gjennom løypen, sier Thorstvedt.

Han argumenterer for at det sportslige bør veie tyngst i Branns vurderinger rundt deltagelsen i byens 17. mai-tog.

Se Brann-Stabæk og alle de andre 16. mai-kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen (Moss-Åsane klokka 17) på TV 2 Play i morgen fra klokken 18. Tromsø-Bodø/Glimt sendes også på TV 2 Direkte.