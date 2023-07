Fryktet for sikkerheten under Gothia Cup: – Handlet om å holde oss trygge

TV 2 har stilt følgende spørsmål til presseansvarlig for Gothia Cup, Malin Fahlén:

– Jeg har snakket med de to trenerne i Alta IF. De forteller at de er rystet over det som skjedde, og at de hele tiden var redde for sin egen og spillerne sin sikkerhet, samt familiene som var og så på. Hva tenker dere om det?

– Vi forstår at det var en ubehagelig opplevelse for spillerne og deres pårørende på stedet og vi beklager det. Vi hadde et større antall folk fra Gothia Cup-konkurransen og sikkerhetsorganisasjonen på stedet i løpet av andre omgang og straffesparkkonkurransen – ettersom kampen ble spilt i vårt største turneringsområde, fikk vi flere ansatte til banen på kort varsel. Vår kampdelegat hadde kommunikasjon med dommere og lagledere om tiltakene vi gjorde og alle ble enige om å fullføre kampen.

– De forteller også at de noen minutter inn i kampen fikk informasjon, av en person de mener kom fra det svenske fotballforbundet, om at dette var en høyrisikokamp. Var det dere som informerte om dette? Hvorfor fikk de ingen informasjon i forkant? Hvilke sikkerhetstiltak burde dere gjort hvis dere mener det var en høyrisikokamp?

– Det stemmer ikke at det var en kamp vi flagget som en risikokamp, da vi ikke hadde hatt noen hendelser med noen av lagene tidligere. Vi hadde derfor ingen tegn på forhånd til at noe skulle skje i denne kampen.

– Alta-trenerne forteller at de opplevde at ingen passet på deres spillere, trenerbenk eller publikummere. Hva har dere å si til dette?

– I første omgang hadde vi kampdelegat og fire publikumsverter på stedet. Disse beveget seg i pausen på publikum fra siden der lagene hadde sine innbytterbenker, da publikum sto så nær sidelinjen at de forstyrret assistentdommeren og lagene. Etter at kampen ble satt på pause på grunn av folk som løp inn på banen da Qviding sørget for 2-2, ble publikum flyttet til et sted lenger unna banen, på kortsiden. Før straffesparkkonkurransen startet hadde vi nesten 20 personer fra konkurranse- og sikkerhetsorganisasjonen på Gothia Cup-siden.

– På stillingen 2-2 ble banen stormet av Qvidings tilskuere. Hvordan kunne det skje? Burde dere passet bedre på? Hadde dere nok vakter til å være rundt tilskuerne?

– Ifølge kampdelegatens rapport var det cirka 20 personer som løp inn på banen ved 2-2-målet. Ettersom det er et åpent baneområde med flere fotballbaner etter hverandre, uten fysisk skallbeskyttelse, er det umulig å bemanne opp for å hindre at noen i publikum kan komme seg inn på banen. Heldigvis var det ingen fysisk hendelse da disse menneskene løp inn, men det må bare ha vært uttrykk for glede. Til tross for det vil jeg understreke at det er galt og forbudt å gå inn på banen og jeg har full forståelse for at det ble følt ubehagelig av spillere, ledere og foreldre, da de selvfølgelig ikke vet hvilken intensjon disse personene har når de kommer inn på banen.

– Altas trenere forstår ikke hvorfor kampen ble spilt. Ifølge Alta-trenerne var også dommerne redd for situasjonen og hva som kunne skje. Hva sier dere til det?

– Kampdelegatene på stedet, til slutt var de tre, hadde en dialog med dommerne og laglederne, der de konkluderte med at kampen skulle gjennomføres. I vår evaluering nå etterpå må vi gå gjennom og se om vi i stedet burde ha flyttet og avsluttet kampen på en annen bane, hvor vi hadde bedre sikkerhetsforhold.

– Etter kampen skulle Altas lag bli geleidet med sikkerhetsfolk ned til t-banen. Det ble de ikke. Hvorfor ble ikke lovnaden holdt?

– Sikkerhetspersonellet sørget for at dommerne kom seg trygt unna etter kampen og kunne da sette alt fokus på Alta, hvor vi hadde flere som sto med laget til situasjonen roet seg. Da situasjonen var rolig, klarte Alta å ta seg av banen på egenhånd.

– Har dere vært i kontakt med klubbene i ettertid?

– Vi vil være i kontakt med Alta for å følge opp hendelsen i etterkant, men vi har dessverre ikke rukket å ta den kontakten ennå, da vårt oppfølgingsarbeid fortsatt pågår og vi jobber med å få de siste lagene til å pakke sammen og forlate våre anlegg.