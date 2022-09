Frykter stjernetrioen: – Vi må være perfekte defensivt

Se Norge - Serbia tirsdag fra klokken 20 på TV 2 Direkte og Play!

Først måtte Ståle Solbakken se tapet for Slovenia i reprise på vei hjem til Norge søndag. Så skrudde han på Serbias 4-1-nedsabling av Sverige som ble spilt senere på kvelden lørdag.

Allerede tirsdag kommer serberne til Ullevaal. Da er det en ren gruppefinale hvor Norge sikrer gruppeseieren med uavgjort eller bedre. Serbia må vinne for å ta førsteplassen.

I juni slo Norge til med en sterk borteseier i Beograd mot laget som skal til Qatar for å spille VM.

– Da hadde vi en veldig god 1. omgang, og ble trykket i 2. omgang. Vi må nok forvente begge scenarioer denne gangen. Perioder der vi forsvarer oss og perioder vi er på ball, sier Solbakken.

– Topp europeisk klasse

Landslagssjefen mener laget har noenlunde lik kvalitet denne gangen etter at Dusan Vlahavic fra Juventus har returnert, mens Lazios Sergej Milinković-Savić soner karantene.

Solbakken lot seg imponere over det han så i Sverige-kampen, særlig det han så av stjernetrioen Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović og Dušan Tadic. Mitrović scoret hat trick, mens både Vlahović og Tadić hadde assist.

– Det var et meget bra Serbia-lag. Jeg tror det var 9-1 i store sjanser. De har et offensivt arsenal som få andre har, med Vlahovic i Juventus, Mitrović i Fulham og Tadic i Ajax, sier han og utdyper:

– De tre er topp europeisk klasse. De spiller veldig offensivt, skaper masse sjanser og scorer mange mål. De feide bort Portugal da de kvalifiserte seg til VM. Det blir tøft.

På sine 75 kamper for det serbiske landslaget har Mitrović 49 mål, Vlahović har sju på 15 kamper, mens Tadic har 18 mål på 89 kamper.

TILBAKE: Juventus-spiller Dusan Vlahovic var ikke med i juni da Serbia tapte for Norge.

Stjerneduellen: Haaland - Mitrović

Mitrović er definitivt i scoringsform om dagen med sine tre mål mot Sverige. Han har også seks Premier League-mål så langt denne sesongen.

Men scoringsform har også Erling Braut Haaland som scoret Norges mål i 1-2-tapet for Slovenia lørdag, og som har imponerende elleve Premier League-scoringer etter debuten for Manchester City.

– Haaland har skarpe kvaliteter. Det gjelder å holde konsentrasjonen oppe. Jeg håper vi kan nøytralisere ham, men vi kommer ikke til å bruke mannsmarkering, sier Serbia-trener Dragan Stojković.

Sist gang lagene møttes gikk serberne målløse av banen. Skal det skje igjen, må nok Norge heve seg noen hakk bakover i banen fra Slovenia-tapet.

– Vi klarte å stoppe dem sist, da Mitrovic og Tadic var med. Vi må være perfekte defensivt og være bedre med ball, noe jeg syns vi sviktet mest med i 2. omgangen, sier Solbakken.

– Hvordan skal dere stoppe dem?

– Vi må være gode kollektivt og alle må vite sine roller og utøve det til perfeksjon. De tre er topp, topp kvalitet, og det viste de mot Portugal da de gikk til VM.

Selv om lagene har like mange poeng vil uavgjort være godt nok for Norge til å vinne gruppa på grunn av seieren i Serbia. Men Norge har dårlige minner med Balkan-laget.

For snaue to år siden hadde Norge en gyllen mulighet til å ta seg til EM via nettopp Nations League, men tapte 1-2 på Ullevaal for Serbia.

Oppgjøret fra Ullevaal sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00.